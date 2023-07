En ese momento pensé, soy mamá de una nena de 10 años y un bebé de 5 meses, no hay tiempo por perder y tenía que reanimarla”, fueron las palabras de Adriana Velázquez, la suboficial de la Policía de Misiones que salvó a la pequeña.



El hecho ocurrió en la noche del pasado martes en Colonia Victoria, donde en un acto de valentía y rápida respuesta, la Sargento le salvó la vida a Candela, una pequeña de 18 meses que no respiraba. La mujer le realizó masajes cardíacos, mientras la niña era llevada al Hospital Samic de Eldorado, distante a unos 15 kilómetros de esa localidad.



Cerca de las 22 horas, Velázquez se encontraba de franco en su casa con su bebé de cinco meses y su esposo en el barrio Jardín de Colonia Victoria, cuando escuchó los gritos de una vecina que pedía auxilio. Ante esto, dejó a su hijo con su padre e inmediatamente se dirigió hasta la casa de la mujer, para ver lo que sucedía.

Al llegar, observó a sus vecinos, padres de la niña Candela, que la estaban llevando al hospital en un vehículo particular porque no podía respirar. En su ayuda, la Sargento se subió al rodado y notando que la bebé no respondía, le aplicó las técnicas aprendidas en la fuerza de seguridad.



Camino al nosocomio, Velázquez le efectuó maniobras de RCP, pero notó que esta acción no lograba hacer efecto, entonces ordenó que detengan el auto, bajó del mismo y extendió a la bebé en el asfalto, continuando con los masajes cardíacos. A los pocos minutos, logró reanimarla y siguieron con destino al nosocomio, distante a unos 15 kilómetros, dónde el personal de la salud se hizo cargo de la situación.



Después de que Candela mostró mejoría, fue dada de alta y llevada a su hogar, donde recibió la visita de la Sargento. La pequeña se encuentra en buen estado de salud, sin embargo, le continuarán realizando estudios médicos. Actualmente, está junto a sus familiares, quienes mostraron su agradecimiento hacia la suboficial por su valiente intervención.

