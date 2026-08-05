La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Posadas invita a locales y visitantes a descubrir la historia y tradición de la ciudad a través de los distintos paseos guiados programados para este mes.

Los paseos comenzarán el sábado 8 de agosto con un recorrido por el Parque Paraguayo, que tendrá lugar a las 16 hs. El punto de encuentro será frente al Museo Regional Aníbal Cambas, donde los participantes podrán disfrutar de un recorrido que resalta la belleza y la historia de este emblemático espacio.

El domingo 9 y el 23 de agosto, los interesados podrán participar en el paseo guiado por el Jardín Botánico, también a las 16 hs. El grupo se reunirá en el SUM del espacio.

La agenda continuará el sábado 15 de agosto con un paseo por Bajada Vieja que iniciará en el Monumento Andrés Guacurari en la costanera a las 16 hs. Además, el domingo 16 se realizará un recorrido por el Centro y Casco Histórico, con el punto de encuentro en la Plaza 9 de Julio, esquina de calles Colón y Bolívar.

Finalmente, el viernes 28 de agosto a las 18 hs, se llevará a cabo el paseo «Murales en Bici + Luna Llena», con inicio en el Puesto de Ecobicis, ubicado en el 4° tramo de la costanera. El mes cerrará con una visita al Cementerio Nocturno el sábado 29 a las 18 hs, partiendo del pórtico de acceso al camposanto La Piedad. Para más información, los interesados pueden inscribirse al contacto 3764 578395. Cabe destacar que, en caso de lluvia, todas las actividades se suspenderán.