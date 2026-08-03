Dando inicio a su gira por el Mes de las Infancias, Gurises Felices visitó Colonia Victoria donde el sábado ofreció su primer espectáculo de agosto rodeado de alrededor de 300 chicos y sus familias. Si bien el desarrollo del encuentro estaba previsto dentro de la cancha municipal “Manuel Belgrano”, las condiciones climáticas hicieron que el show se traslade al polideportivo “Enrique Sosa”, sin opacar el bullicio, la alegría y la diversión, que se hizo sentir durante toda la tarde. Todos cantaron y bailaron hasta agotar energías, compartieron una rica merienda y se llevaron regalitos.

Durante la jornada del domingo, el equipo de IPLyC Social viajó hasta Dos Arroyos, localidad a la que regresó después de mucho tiempo. Unos 350 niños y sus familias los esperaban con expectativas en el polideportivo municipal. Allí, disfrutaron de música en vivo, regalos, golosinas, con mucha participación de las familias, que demostraron su talento bailando y cantando.