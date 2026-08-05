La Municipalidad de Leandro N. Alem continúa ejecutando un plan sostenido de mejoramiento de la infraestructura urbana en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, las intervenciones se desarrollan en el barrio Janssen, donde se llevan adelante trabajos de entoscado para optimizar la transitabilidad y brindar mejores condiciones de circulación a los vecinos.

Las tareas forman parte de una planificación integral impulsada por el Municipio para mantener y mejorar la red vial, garantizando caminos más seguros y preparados para responder a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento. Si bien las inclemencias climáticas registradas durante las últimas semanas obligaron a reprogramar parte del cronograma de trabajo, los equipos municipales continúan avanzando de manera sostenida para completar las obras previstas.

El intendente municipal, Dr. Matías Sebely, remarcó que la continuidad de estas intervenciones representa una decisión de gestión que prioriza las necesidades de los vecinos, incluso en un escenario económico complejo.

«Somos conscientes de las dificultades económicas que atraviesa el país, pero también entendemos que los municipios debemos estar cerca de la gente y dar respuestas concretas. Administramos con responsabilidad cada recurso para que las obras lleguen a los barrios y mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. Cada camino que recuperamos, cada intervención que realizamos, es una inversión que fortalece el desarrollo de Alem y nos prepara para llegar a nuestro centenario con una ciudad más integrada, más ordenada y con mejor infraestructura», sostuvo el jefe comunal.

Sebely destacó además que el mantenimiento permanente de la red vial es una de las prioridades de la gestión, ya que permite garantizar una mejor conectividad entre los barrios y acompañar el crecimiento urbano de Leandro N. Alem.

Los trabajos que se ejecutan en barrio Janssen ya comienzan a reflejarse en la vida cotidiana de quienes transitan diariamente por el lugar. Así lo expresó Rubén, vecino del barrio, quien destacó la importancia de las obras.

«La diferencia ya se nota. Antes había sectores donde era muy difícil transitar, especialmente después de las lluvias. Sabemos que el clima demoró un poco los trabajos, pero vemos que el Municipio siguió viniendo y eso nos da tranquilidad. Estamos muy conformes porque estas mejoras eran necesarias y van a beneficiar a todas las familias del barrio», afirmó.

Desde el Municipio señalaron que las intervenciones continuarán en barrio Janssen y en otros sectores de la ciudad, como parte del plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial que se viene desarrollando con recursos municipales. El objetivo es consolidar una red de caminos más segura, mejorar la circulación y continuar acompañando el crecimiento ordenado de Leandro N. Alem, en el camino hacia sus 100 años de historia.