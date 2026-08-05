Con el objetivo de realizar un chequeo odontológico a los alumnos del Parque Educativo “Barrio 1° de Mayo” de Puerto Iguazú, los días 5, 6 y 7 de agosto se llevará a cabo la sexta edición de la campaña “Dientes Supersanitos”, organizada por la Fundación Grupo London Supply, con el apoyo del Ministerio de Salud y Educación de la Provincia de Misiones y en coordinación con el Consejo General de Educación provincial.

En el marco de la campaña “Dientes Supersanitos”, se llevará adelante un relevamiento integral del estado de salud bucodental de los 1.500 estudiantes del complejo educativo. La iniciativa incluirá, además, acciones de prevención y promoción de la salud, como la aplicación de tratamientos con flúor a cada niño y niña, junto con talleres de capacitación sobre higiene bucal y técnicas adecuadas de cepillado.

A lo largo de tres jornadas consecutivas, un equipo conformado por veinte odontólogos evaluará a los estudiantes mediante un índice desarrollado por la odontóloga Paula Guz, herramienta que ya ha sido aplicada en ediciones anteriores. Este instrumento permitirá clasificar los casos según su nivel de urgencia, obtener un diagnóstico general de la situación odontológica de la comunidad educativa y comparar los resultados con los relevamientos realizados previamente.

En esta edición, se pondrá especial énfasis en los estudiantes de nivel preescolar y de 1°, 2°, 3° y 4° grado. En aquellos casos que lo requieran, se efectuarán extracciones dentales y obturaciones de cavidades en piezas dentarias permanentes y temporarias, priorizando siempre el cuidado y bienestar integral de cada estudiante.

Cabe destacar el compromiso y la labor solidaria de los profesionales de la salud que continúan sumándose a la misión de la Fundación, con un objetivo común: promover la igualdad de acceso a la atención odontológica y garantizar que esta comunidad pueda alcanzar los más altos estándares de calidad en salud, a nivel nacional e internacional.

Compromiso Empresarial

Al igual que en la última edición, diferentes empresas locales mantienen su apoyo a las campañas de salud de la Fundación Grupo London Supply, aportando servicios fundamentales para el desarrollo operativo de las actividades. De esta manera, la Fundación quiere agradecer expresamente su compromiso social a las siguientes empresas de la ciudad de Puerto Iguazú:

Hotel 02, Grupo Brunohnos, Remisería A.R.T.U.I

ACERCA DE LA FUNDACION GRUPO LONDON SUPPLY:

La Fundación Grupo London Supply nace en octubre del año 2008, en el marco del Programa de Responsabilidad Social Empresaria de London Supply Group, con la misión de trabajar en pos de una mejor calidad de vida bajo el lema: “Poner más donde hay menos”.

Es a través de esta institución que se canalizan todas las obras y acciones cuyos objetivos son contribuir en las áreas de salud y educación en cada una de las ciudades donde las empresas del Grupo desarrollan sus actividades.