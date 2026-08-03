Curiosamente 2026 es una experiencia organizada por la Biblioteca Pública de las Misiones para estudiantes del Nivel Inicial. La propuesta dará inicio el 13 de agosto y combinará narración oral, juegos, actividades plásticas y contacto con los libros. Inscripciones al WhatsApp 376 550-4001.

A partir del 13 de agosto, la Biblioteca Pública de las Misiones invita a estudiantes del Nivel Inicial a participar de Curiosamente 2026, una propuesta destinada a fomentar el acercamiento a la lectura desde la primera infancia.

La actividad tendrá lugar en la Sala Infantil, ubicada en la planta baja de la Biblioteca, y estará centrada en el cuento Las Misiones de Kuaaserei, de la escritora Mariela Stumpfs. Inspirada en la leyenda de la ciudad de Mbororé, la obra permitirá abordar y poner en valor el legado cultural guaraní-jesuítico, en el marco del Decreto N.º 2396.

El recorrido comenzará con la narración oral del relato y continuará con juegos, una búsqueda del tesoro, actividades plásticas y diferentes instancias de exploración y contacto con los libros.

Las instituciones escolares interesadas en participar podrán inscribirse mediante WhatsApp al 376 550-4001.