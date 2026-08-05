La historia secreta del servicio que hizo del hospital Madariaga un modelo nacional

En tres años, 23 donantes reales de órganos y 84 donantes de tejidos permitieron que 54 personas recibieran un órgano y 105 volvieran a ver gracias a un trasplante de córneas; con una Unidad creada por resolución en diciembre de 2022, oficializada el 1 de junio de 2023 tras el convenio con el INCUCAI, el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga pasó de depender del operativo externo del CUCAIMIS a asumir la procuración como función propia, con formación posbásica, cirujana ablacionista, perfusión renal y, en 2026, su primera donación en asistolia, consolidándose como el sexto hospital del país en el Programa ProcurAr y cerrando 2025 con 9 donantes de órganos y 29 de córneas.

El día que el hospital decidió no mirar para otro lado

La crónica no empieza con un trasplante. Empieza con una decisión administrativa que cambió un paradigma. Hasta 2010, y durante más de una década, la procuración en Misiones era tarea del CUCAIMIS que entraba y salía del Madariaga para hacer ablaciones. En diciembre de 2022, el Parque de la Salud dicta una resolución que crea en el organigrama el Servicio de Procuración de Órganos y Tejidos. En mayo de 2023 se firma el convenio con el INCUCAI y el Hospital se suma al Programa Procurar. El 1 de junio de 2023 comienza oficialmente.

Así lo recuerda la Dra. Carolina Farquharson, responsable del Servicio: “Nosotros estamos conmemorando los tres años de la creación del Servicio de Procuración de Órganos y Tejidos del Hospital y contar un poco la historia de cómo comenzó y cómo se fue gestando lo que hoy es un servicio integrado dentro del resto de los servicios del hospital”.

El inicio fue austero y quirúrgico: dos enfermeras exclusivas, cuatro médicos con guardias pasivas y la responsabilidad de Farquharson. Tres años después, el plantel se profesionalizó. Se incorporó una cirujana ablacionista desde octubre de 2024, licenciados en enfermería y un esquema que hoy, según detalla el Dr. Rafael Ostrowski, Responsable del Departamento de Área Crítica, está conformado por “cuatro médicos, dos enfermeras de la terapia, tres enfermeras de la emergencia y dos de la reproducida”.

Ostrowski no duda en ubicar el servicio donde corresponde: dentro del área crítica, dentro de la terapia intensiva. Porque allí se hace la pesquisa diaria de los potenciales donantes. “Es un área que trabaja activamente dentro del hospital, en todos los hospitales, buscando justamente los donantes de órganos y tejidos”, explicó.

Formación, el músculo invisible

Ninguna procuración se improvisa. Cada integrante debió formarse en la capacitación posbásica en Coordinación de Trasplante que dicta el INCUCAI, una formación de un año. Ya hay 12 egresados y 5 integrantes cursando la Corte 2026.

La capacitación no fue solo hacia afuera. Se dictaron talleres internos de ablación de córneas, de comunicación de malas noticias y de manejo de duelo, siempre junto al CUCAIMIS y al INCUCAI. El Madariaga incluso se convirtió en receptor de formación federal e internacional: recibió dos rotantes de Neuquén y tres rotantes de Paraguay.

La Dra. Dalila Bühl, Gerente Asistencial del Hospital, lo sintetiza con claridad política y sanitaria: “Estamos cumpliendo tres años del servicio de procuración de órganos y tejidos del hospital, que fue una decisión estratégica del Parque de la Salud junto con el INCUCAI. Si bien antes ya se trabajaba, lo trabajaba el CUCAIMIS. Esto marcó un cambio totalmente de paradigma donde el hospital asumió como función propia ese servicio”.

Números que son nombres

El balance duele y esperanza a la vez. Según el informe oficial del Hospital Escuela, en 2024 se realizaron 8 donantes de órganos y 30 donantes de tejidos, con 38 procesos que permitieron implantar 17 órganos y 31 córneas en 47 personas.

El 2025 confirmó la tendencia. El Madariaga cerró con 9 donantes de órganos y 29 donantes de córneas. Del total de órganos, el 55% fueron multiorgánicos, lo que permitió obtener 24 órganos: 18 riñones, 5 hígados y un corazón. De las córneas, 38 fueron implantadas: tres en el propio Madariaga, una quedó en la provincia y el resto se distribuyó en el país, principalmente en Buenos Aires.

El acumulado de los tres años que hoy se remarca es el que aporta Farquharson: 23 donantes reales, 84 donantes de tejidos, 54 personas que recibieron un órgano y 105 que recibieron córneas. Solo en lo que va de 2026, ya hay 3 donantes de órganos. Y un hito que el Hospital define como bisagra: por primera vez se desarrolló un proceso de donación en asistolia.

“Cuando hablamos de la donación en Asistolia, lo hablamos en el contexto de lo que es la optimización del esfuerzo terapéutico y que, una vez que se produce el paro cardíaco, se pueden obtener”, explicó Farquharson. Implicó un trabajo coordinado de quirófano, terapia intensiva y todo el hospital.

La máquina que revitaliza la esperanza

En 2025 el Hospital incorporó las máquinas de perfusión renal, una tecnología que poseen muy pocos hospitales del país. “Son muy pocos hospitales en el país que tienen estas máquinas que permiten revitalizar el órgano, en este caso los riñones, y que inclusive a la hora de trasplantarlos tengan mucha mayor vitalidad y tenga mejor sobrevida el órgano en el paciente receptor”, detalló Bühl.

El servicio ya desarrolló 12 procesos de perfusión renal y 14 riñones perfundidos. Solo en 2025 se realizaron seis operativos con muy buenos resultados en los receptores. A nivel provincial, Misiones se mantiene cerca del promedio nacional con 19,3 donantes por millón de habitantes, y a nivel nacional Argentina alcanzó en 2025 una marca histórica de 902 donantes.

El objetivo para 2026, según Ostrowski, es claro: “Aumentar el pool de donantes y extender esta actividad al resto de hospitales que dependen del parque y al resto de Misiones para, con ello, beneficiar al resto de la comunidad misionera”.

Fundación Parque de la Salud: el engranaje que hizo posible la tecnología calificada y la red

Ninguno de estos números sería posible sin una arquitectura institucional. Aquí aparece, con rol protagónico y silencioso, la Fundación Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga – Ley XVII-Nº 70.

La Fundación no fue un mero administrador. Fue la que impulsó políticas sanitarias públicas que dinamizaron la red de procuración, la que permitió que el Madariaga sea el quinto hospital a nivel país en sumarse al Programa ProcurAr y el sexto en asumir el compromiso formal de gestión como Unidad Hospitalaria de Procuración.

Su trabajo coordinado con el INCUCAI, el Ministerio de Salud Pública y el CUCAIMIS permitió inversiones estratégicas: la creación del Servicio en el organigrama, la incorporación de recurso humano exclusivo, la compra de las máquinas de perfusión renal y la consolidación de un modelo multidisciplinario que integra trasplante renal, de córneas y de médula ósea – siendo el Madariaga el único centro de la región en este último.

Como resume Bühl: “Este servicio es muy importante para el hospital porque además somos un hospital que trasplanta, trasplantamos riñones, trasplantamos córneas, y esto viene a cerrar la cadena de trabajo”.

A tres años de aquel 1 de junio de 2023, el Madariaga no solo procura órganos. Procura futuro. Y la Fundación Parque de la Salud es la garante de que esa cadena, que empieza en el dolor de una familia y termina en la esperanza de otra, tenga tecnología calificada, capacitación continua y una red que hoy es modelo replicado en otras provincias argentinas.