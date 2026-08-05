El siniestro vial se registró esta mañana sobre la Ruta Nacional 105, a la altura del kilómetro 33, en jurisdicción de San José. El conductor resultó ileso y el vehículo presentó únicamente daños materiales.

El hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 07 horas, cuando un automóvil Renault Clio circulaba por la mencionada arteria. Por causas que son materia de investigación, el conductor, un hombre de 38 años, perdió el control del rodado y despistó hacia la banquina.

Como consecuencia del incidente, el automovilista manifestó no haber sufrido lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud. Efectivos de la Comisaría Primera de la Unidad Regional VII realizaron las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.