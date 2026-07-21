Un hombre sufrió un accidente laboral este martes por la mañana mientras efectuaba tareas de reparación en la Escuela de Innovación, en la ciudad de Posadas. El hecho fue reportado alrededor de las 11:20 a través del Centro Integral de Operaciones 911.

Al arribar al establecimiento, los efectivos constataron que el trabajador había caído por una escalera mientras desarrollaba sus labores. Debido a las lesiones sufridas, se solicitó una ambulancia que lo trasladó al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga para recibir atención médica.