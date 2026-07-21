Más de 60 nuevos residentes egresan del Hospital Madariaga en una jornada histórica para la salud misionera. Con 21 especialidades médicas y no médicas, la formación continua se consolida como política de Estado en Misiones

Misiones celebra un nuevo hito en su sistema sanitario: el egreso de más de 60 residentes formados en el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, distribuidos en 21 especialidades que abarcan tanto disciplinas médicas como no médicas.

La cifra, que podría parecer solo un número administrativo más, encierra en realidad la continuidad de una decisión política sostenida en el tiempo: apostar a la formación de recursos humanos como pilar tan importante como la infraestructura hospitalaria y la incorporación de tecnología. Así lo remarcó la Dra. Alejandra Schmid, miembro de la Dirección Ejecutiva del Hospital Madariaga, quien enmarcó este egreso dentro de una estrategia sanitaria de largo plazo para toda la provincia.

Una política de Estado que se sostiene en el tiempo

Para Schmid, lo que hoy sucede en el Madariaga no puede leerse de manera aislada. “En la institución y en toda Misiones celebramos no solo el egreso de una nueva corte de residentes, sino que celebramos la continuidad de una decisión política que llevó a que no solo se piense en una nueva salud para Misiones, desde la infraestructura y la tecnología, sino con una formación continua de profesionales que puedan mejorar el sistema sanitario de toda la provincia”, explicó la funcionaria.

La frase resume el eje de la gestión: no alcanza con construir hospitales de última generación si no existe, en paralelo, un sistema robusto que forme a quienes van a trabajar en ellos.

Formación multidisciplinaria con el paciente en el centro

Uno de los aspectos que desde la Dirección Ejecutiva destaca con particular énfasis es la diversidad de especialidades que hoy conviven bajo el mismo programa de residencias. El Madariaga no solo forma médicos: también capacita en residencias no médicas, una particularidad que distingue a la provincia y que, según Schmid, “hace y demuestra el compromiso de trabajo continuo y conjunto multidisciplinario para una medicina basada en trabajo en equipo y teniendo al paciente como centro de la atención”.

Esta mirada integral, que combina distintas disciplinas bajo un mismo objetivo asistencial, es la que permite pensar la salud pública no como una suma de especialistas aislados, sino como un engranaje coordinado.

El financiamiento como garantía de continuidad

Detrás de cada residente que egresa hay también una estructura de sostenimiento económico que hace posible el proceso. Según precisó Schmid, más del 70% de estos profesionales son sostenidos económicamente desde la Fundación Parque de la Salud, un dato que la funcionaria señala como “el compromiso constante que tiene la Fundación Parque de la Salud y el Hospital Madariaga con la formación continua y el recurso humano que la provincia necesita para seguir sosteniendo una salud de calidad”.

El financiamiento sostenido en el tiempo es, en este sentido, tan estratégico como cualquier equipamiento de alta complejidad: sin recursos humanos formados, la tecnología más avanzada pierde buena parte de su potencial.

Un semillero que se multiplica en toda la provincia

Los años de trabajo sostenido en esta formación convirtieron al Madariaga en lo que Schmid define como “un semillero constante de formación de profesionales que luego son distribuidos a lo largo de toda la provincia”, llevando así atención sanitaria a distintos puntos de Misiones. Pero el impacto no se agota en la distribución geográfica: muchos de los profesionales que en su momento apostaron por este proyecto formativo hoy ocupan roles de liderazgo dentro del propio sistema. Son jefes de residentes, participan en estudios de investigación, se desempeñan como docentes en universidades médicas o alcanzan cargos gerenciales y directivos en distintas instituciones.

Ese recorrido, de residente a formador, es para la Dirección Ejecutiva la prueba más concreta de que la apuesta funciona: “esto demuestra la constante capacitación y formación a la que estamos comprometidos desde la salud de misiones”, cerró Schmid.

La Fundación Parque de la Salud, motor de inversión tecnológica calificada

Ningún proceso de formación de esta magnitud resulta sostenible sin una estructura que lo respalde a nivel institucional y financiero. En ese rol se inscribe la Fundación Parque de la Salud, que trabaja de manera coordinada con el Hospital Madariaga no solo en el sostenimiento económico de las residencias, sino también en la inversión en tecnología médica calificada que acompaña esa formación.

La combinación de equipamiento de alta complejidad y recursos humanos capacitados para operarlo es, precisamente, la ecuación que la Fundación busca garantizar: sin profesionales formados, la tecnología pierde alcance; sin inversión tecnológica, la formación encuentra un techo. Este trabajo conjunto entre la Fundación y el hospital es el que permite proyectar, año a año, nuevas cortes de residentes capaces de sostener y elevar el nivel de la salud pública en Misiones. Fotos: Ministerio de Salud Misiones.