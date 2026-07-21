El gobernador encabezó una reunión con autoridades nacionales para coordinar acciones de prevención ante el fenómeno El Niño. “Estamos haciendo todo el esfuerzo y todo lo necesario para estar preparados”, remarcó. Misiones será sede de un encuentro federal con seis provincias para fortalecer la respuesta ante emergencias climáticas.

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este martes una reunión de trabajo con autoridades nacionales de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y de la Administración de Parques Nacionales para la coordinación de acciones de prevención frente al fenómeno El Niño y el riesgo de incendios forestales.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Situación de Casa de Gobierno y sirvió como antesala de la Tercera Mesa de Coordinación Federal, que comenzó esta tarde con la participación de organismos nacionales y representantes de distintas provincias, con el objetivo de fortalecer la preparación ante posibles emergencias climáticas.

Junto al ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, el mandatario recibió al director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie; al subdirector ejecutivo del organismo, Ignacio Cabello; al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez; y al intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás.

Passalacqua: “Estamos haciendo todo el esfuerzo y todo lo necesario para estar preparados”

Durante la reunión, Passalacqua remarcó que Misiones desarrolla un trabajo permanente con el fin de anticiparse a los escenarios de mayor complejidad que podrían presentarse durante los próximos meses. “Estamos haciendo todo el esfuerzo y todo lo necesario para estar preparados“, sostuvo el gobernador al referirse tanto al fenómeno El Niño como al riesgo de incendios.

Asimismo, puso a disposición de las autoridades nacionales todo el Gabinete provincial, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto destinado a la protección de la población, la infraestructura estratégica y la biodiversidad misionera.

Además, el mandatario lamentó que el país todavía no cuente con un sistema federal de alerta temprana que permita la integración de información de todas las jurisdicciones. “Nunca se pudo, con ningún Gobierno, acordar que se cree un sistema que abarque a todo el territorio nacional y es una pena porque es información muy valiosa que permite estar preparados ante escenarios muy complicados.”

Entre los temas abordados, también se evaluaron distintas alternativas preventivas vinculadas al Parque Nacional Iguazú. Entre ellas se mencionó la posibilidad de una restricción temporal del acceso al circuito Garganta del Diablo, en caso de que la evolución del fenómeno así lo requiera. Passalacqua señaló que se trata de una decisión de fuerte impacto turístico y económico, pero sostuvo que contará con el acompañamiento del Gobierno provincial si resulta necesaria para la preservación de la vida de las personas y la protección de uno de los principales patrimonios naturales del país.

Misiones será sede de la Tercera Mesa de Coordinación Federal

La reunión encabezada por Passalacqua dio inicio a una jornada de trabajo que continuó esta tarde con la Tercera Mesa de Coordinación Federal para la Preparación y Mitigación ante el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) 2026/2027, organizada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

La apertura estuvo a cargo del ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán, y del subsecretario de Protección Civil de Misiones, Enrique Parra. Luego, autoridades nacionales presentaron el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, mientras que equipos técnicos del Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto Nacional del Agua expusieron las previsiones hidrometeorológicas para los próximos meses.

La agenda incluyó además las presentaciones de las provincias participantes —Misiones, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos— sobre las acciones que implementan en materia de gestión integral del riesgo. El encuentro concluyó con un espacio de intercambio entre los sistemas provinciales de Defensa y Protección Civil, con el fin de coordinar protocolos de actuación y fortalecer la capacidad de respuesta conjunta frente a posibles emergencias.

Coordinación para anticipar escenarios complejos

Tras la reunión, el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, explicó que Misiones se prepara desde hace tiempo para los posibles efectos del fenómeno climático y destacó que la provincia sea sede del encuentro federal. “Hoy van a estar representadas distintas provincias con todo el Consejo Federal. Misiones es sede justamente intensificando distintas acciones que son fundamentales para cuidar la vida y protegernos del riesgo que puedan generar estas inclemencias climáticas muy fuertes y severas”, afirmó.

Además, señaló que los pronósticos anticipan importantes precipitaciones en el sur de Brasil, lo que podría provocar crecidas en el río Uruguay. En ese sentido, sostuvo que la Provincia trabaja con “todo un equipo técnico de prevención y logística para poder estar preparado ante las situaciones climáticas que puedan afectar en el futuro”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, explicó que la reunión forma parte de una estrategia de coordinación que ya tuvo encuentros en Santa Fe y Corrientes, y que ahora continúa en Misiones. “Sabemos que vamos a tener un fenómeno El Niño, por eso es muy importante este trabajo interjurisdiccional entre Nación y las provincias para prepararnos mejor en la respuesta, pero también en la prevención”, señaló.

Compromiso provincial

Asimismo, destacó el compromiso de la provincia y el involucramiento personal del gobernador en el seguimiento de la situación. “Que esté el gobernador personalmente monitoreando el tema me parece muy relevante. Esta interacción entre Nación, las provincias y también los municipios nos va a permitir estar más preparados”, expresó.

En tanto, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, remarcó que el objetivo es la anticipación frente a un escenario que podría afectar a toda la Cuenca del Plata. “Cuanto mejor preparados nos encuentre, mejor va a ser para todos”, sostuvo, y agregó que la prevención requiere un trabajo conjunto entre todos los niveles del Estado. “Esto es Nación, provincias, municipios y todos los organismos. No hay ninguna duda de que la solución llega entre todos”, concluyó.