El director de la OPAD, Favio Cabello, confirmó que los organismos internacionales ratificaron la presencia de un fenómeno de El Niño de gran intensidad, lo que anticipa meses con lluvias abundantes, tormentas severas y eventos meteorológicos más frecuentes en la región.

La OPAD advierte que el fenómeno de El Niño será muy fuerte y anticipa una temporada con lluvias intensas

Cabello explicó que los indicadores actuales son superiores a los registrados durante los eventos de El Niño de 1982-1983 y 1997-1998, recordados por las importantes inundaciones y temporales que afectaron al país. En ese sentido, señaló que la inestabilidad comenzará a intensificarse durante la primavera y el verano, con tormentas que podrán estar acompañadas por lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, granizo y actividad eléctrica.

Además, recordó que el fenómeno podría extenderse hasta marzo o abril del próximo año, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los pronósticos y alertas meteorológicas que emita la OPAD ante cada episodio de mal tiempo.