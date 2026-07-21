El funcionario advirtió que “las provincias pueden moderar daños, pero sin una reorientación a nacional el deterioro se profundizará”.

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, advirtió sobre la grave crisis que atraviesan las economías regionales, incluida la yerbatera, a raíz de la desregulación de mercados y las políticas económicas del Gobierno nacional. Si bien destacó que las herramientas provinciales logran amortiguar el impacto, aclaró que su alcance es parcial, y en ese contexto, insistió en la urgencia de establecer una mesa de trabajo conjunta con la Nación para reorientar las variables macroeconómicas y frenar el deterioro estructural del sector.

El diagnóstico de Coninagro

Basándose en el informe del Semáforo de Economías Regionales de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), el funcionario señaló que la mayoría de las actividades productivas del país están estancadas o en crisis profunda. “El último Semáforo, elaborado en junio con datos de mayo, registró 8 actividades en rojo, 7 en amarillo y solamente 4 en verde”, señaló en una publicación en la red social X.

Este monitoreo refleja que la yerba mate ya acumula 26 meses consecutivos en rojo, compartiendo un escenario adverso con otras producciones esenciales para el interior del país.

Causas de la crisis

Según explicó Safrán, el sector se ve fuertemente afectado por la brecha entre los costos operativos y los precios que reciben los productores, sumado a una caída en el consumo y la falta de estímulos a la exportación.

Para el ministro, este panorama es el resultado directo de “la desregulación de los mercados, la eliminación de facultades de los organismos de control, la apertura indiscriminada de importaciones y el atraso cambiario”.

Asimismo, enfatizó que estos factores, combinados con la falta de un esquema que amortigüe la inflación de costos frente a la pérdida del poder adquisitivo, “han quebrado la rentabilidad de los eslabones más débiles de las cadenas de valor: los pequeños y medianos productores”.

Reclamo de soluciones de fondo

El titular de la cartera económica recordó que el Gobierno provincial implementa medidas de contingencia hasta donde sus recursos lo permiten, tales como los créditos yerbateros, subsidios de tasas, líneas de descuento de cheques a tasa cero y el nuevo programa Ahora Chacra. Sin embargo, advirtió que “si bien las provincias pueden moderar los daños coyunturales, sin una reorientación a nivel nacional el deterioro estructural se seguirá profundizando”. Por ello, concluyó reiterando la necesidad de coordinar acciones con la Casa Rosada: “Desde el Gobierno provincial seguimos insistiendo en una mesa de trabajo con el Gobierno nacional que dé respuestas positivas”.