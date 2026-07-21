El hasta ahora viceintendente quedó al frente del Ejecutivo municipal luego de que Matías Vilchez fuera designado ministro de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración.

Rafael Cabrera asumió como nuevo intendente de San Javier en reemplazo de Matías Vilchez, quien dejó el cargo para incorporarse al gabinete provincial como ministro de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración. La designación de Vilchez esta oficializada mediante el Decreto N.º 1319 firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, lo que derivó en el corrimiento institucional previsto para el municipio.

Cabrera se desempeñaba como viceintendente y anteriormente fue concejal de San Javier entre 2019 y 2023. También integró el equipo técnico del INTA, desde donde trabajó en proyectos vinculados al desarrollo rural, entre ellos la ejecución de programas de infraestructura productiva, perforaciones, redes de agua, invernaderos y plantaciones de yerba mate.

Con el cambio de autoridades, el nuevo jefe comunal quedó al frente de la administración municipal para completar el mandato vigente. Su gestión dará continuidad a los programas y obras que se venían ejecutando, tanto en el área urbana como en las colonias rurales del municipio.

La designación de Cabrera se produjo en el marco de la reestructuración del gabinete provincial impulsada por el Ejecutivo misionero. Con su incorporación al frente de la comuna, San Javier mantiene la continuidad institucional mientras Vilchez inicia una nueva etapa al frente del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración.