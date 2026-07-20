La mujer fue encontrada sin vida dentro de su vivienda y, minutos después, los policías hallaron el cuerpo de su pareja colgado en un galpón del mismo predio. En la escena secuestraron una escopeta, vainas servidas y un cartucho sin disparar.

La Justicia investiga un femicidio seguido de suicidio ocurrido este domingo por la noche en la localidad de Piñalito Norte, donde una mujer de 40 años fue hallada muerta dentro de su vivienda y, posteriormente, el cuerpo de su pareja fue encontrado sin vida en un galpón ubicado en el mismo terreno.

El hecho comenzó a ser investigado alrededor de las 20, cuando Leila, de 17 años, llegó a la vivienda familiar ubicada en el paraje 20 de Junio y encontró a su madre, Sandra Beatriz Bilau (40), tendida sobre una cama, sin signos vitales y con heridas sangrantes. De inmediato dio aviso a la Policía.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la muerte de la mujer y, durante la inspección del inmueble, localizaron en un galpón el cuerpo de Edgardo Luis Schott (45), padre de la joven, quien se encontraba colgado de una soga y también sin signos vitales.

Las primeras pericias determinaron que la mujer presentaba dos heridas provocadas por disparos de escopeta. Según el informe preliminar, los impactos ingresaron por el sector izquierdo del cuerpo: uno a la altura del bíceps y otro cerca del hombro.

Durante el relevamiento de la escena, los investigadores secuestraron una escopeta que se encontraba debajo del cuerpo del hombre, dos vainas servidas sobre una mesa, un cartucho sin percutir y dos teléfonos celulares que también serán sometidos a pericias.

Tras el hallazgo, el lugar fue preservado para el trabajo del personal de la División Criminalística de la Unidad Regional XII y del médico policial, quienes realizaron las tareas periciales para establecer la mecánica del hecho.

La causa es investigada por el Juzgado de Instrucción N.º 3, a cargo del juez Martín Brites, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el episodio. Hasta el momento, la principal hipótesis es la de un presunto femicidio seguido de suicidio, aunque la investigación continúa en curso.

Cifras que duelen

En lo que va de 2026, Misiones ya suma cuatro femicidios y un transfemicidio, según datos actualizados de observatorios y fuentes locales. Las víctimas son Silvana Andrea Báez (35 años), asesinada a puñaladas el 25 de abril en Panambí por su pareja; Patricia Raquel González (46 años); Dulce María Beatriz Candia (17 años), hallada sin vida el 28 de mayo en Eldorado tras varios días desaparecida, y un nuevo caso registrado en julio que elevó la cifra.

A estos crímenes se suma el transfemicidio de Caí en Puerto Iguazú, ocurrido en abril, que completa el registro de muertes violentas por razones de género en la provincia. Los casos vuelven a encender las alarmas sobre la violencia machista en Misiones, donde además se contabilizan más de medio centenar de intentos de femicidio en el mismo período, según relevamientos de MuMaLa y organizaciones locales.