El gobernador oficializó el 20 de julio su designación como Director Provincial de Rentas mediante el Decreto N° 1325. Reemplaza a Eva María Belén Gregori, quien ocupaba el cargo desde diciembre de 2023. El nuevo titular es Contador Público Nacional matriculado en Posadas desde 1993 y tiene escasa exposición pública previa.

El gobernador Hugo Passalacqua designó al Contador Público Nacional Héctor Rubén Chesani al frente de la Agencia Tributaria Misiones (ATM), el organismo encargado de la administración y recaudación de los tributos provinciales. La designación fue formalizada mediante el Decreto N° 1325, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 20 de julio de 2026, en el marco de una serie de cambios en la estructura del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

El decreto establece que Chesani «reúne las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñarse con responsabilidad y eficacia» al frente del organismo. En los considerandos de la norma paralela, el Decreto N° 1324, el Ejecutivo provincial formalizó simultáneamente el cese de la anterior titular, la también Contadora Pública Nacional Eva María Belén Gregori, quien había sido designada mediante el Decreto N° 104 del 10 de diciembre de 2023 y conducía el organismo desde entonces.

Perfil técnico y matrícula larga

Chesani es Contador Público Nacional matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones desde el 17 de diciembre de 1993, lo que acredita más de tres décadas de ejercicio de la profesión en la provincia. Su perfil público es el de un profesional de actuación técnica y discreta, que no registra apariciones en medios ni exposición política previa al nombramiento, un rasgo que lo diferencia de otras designaciones recientes en organismos de similar jerarquía dentro del Estado misionero.

La elección de un contador de bajo perfil mediático y larga trayectoria matriculada para conducir el principal organismo recaudador de la provincia es coherente con una impronta de gestión que busca dar prioridad a los perfiles técnicos sobre los políticos en organismos de administración financiera y tributaria.

La Agencia Tributaria Misiones es la dependencia responsable de la recaudación, fiscalización y administración de los tributos provinciales, entre los que se cuentan el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario, el Impuesto de Sellos y el Impuesto a los Automotores, entre otros. Es uno de los organismos centrales del funcionamiento financiero del Estado provincial, dado que los recursos propios que genera la provincia a través de la recaudación tributaria son la base sobre la que se complementan las transferencias nacionales por coparticipación.

La designación de Chesani forma parte de un conjunto más amplio de movimientos institucionales que el gobernador Passalacqua formalizó en los últimos días. En el mismo paquete de decretos se oficializó la designación del intendente de Montecarlo, Julio César «Chun» Barreto, como nuevo titular de Electricidad de Misiones Sociedad Anónima, y la del intendente de San Javier, Matías Vilches, como nuevo ministro de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, en reemplazo de Liliana Rodríguez. También se concretó la fusión de distintas áreas del Ejecutivo provincial, en el marco de una reorganización más amplia de la estructura de gobierno.