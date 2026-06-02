Rescatistas lograron recuperar los cuerpos de la turista uruguaya y su guía en lo que resultó como una trágica excursión al glaciar Vinciguerra, en Ushuaia.

Una tragedia sacudió a Tierra del Fuego tras la muerte de una turista uruguaya y un guía de montaña durante una excursión al glaciar Vinciguerra, uno de los destinos más visitados y exigentes de la provincia. La Comisión de Auxilio de Ushuaia y la Policía provincial desplegaron un amplio operativo para recuperar los cuerpos en una zona de difícil acceso.

Las tareas de rescate continuaban durante la mañana del martes 2 de junio en medio de condiciones climáticas adversas. Además, los equipos enfrentaban las dificultades propias de un terreno montañoso que presenta pendientes pronunciadas, sectores de hielo y superficies resbaladizas.

Según información oficial, la búsqueda comenzó durante la noche del lunes. La alerta surgió después de que la madre del guía informara que ambas personas no habían regresado de la excursión programada al glaciar, ubicado al norte de Ushuaia.

El operativo de rescate

En ese contexto, cerca de la 1 de la madrugada, integrantes de la Comisión de Auxilio localizaron los cuerpos sin vida en la parte superior del glaciar. Las víctimas fueron identificadas como Emiliano Feida, guía de montaña de Ushuaia de unos 40 años, y Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles concluyentes sobre las circunstancias del hecho. Sin embargo, las primeras hipótesis indican que ambas personas sufrieron una violenta caída mientras recorrían el sector. Los investigadores aguardaban mayores precisiones una vez finalizado el operativo y completadas las pericias correspondientes.

El traslado de los cuerpos estaba previsto con apoyo aéreo debido a las complejas características del lugar. La geografía del glaciar dificulta el acceso terrestre y obliga a extremar las medidas de seguridad durante cada intervención.

Aunque muchas promociones turísticas presentan el trekking al Vinciguerra como una actividad de dificultad media, especialistas y operadores coinciden en que el circuito exige una importante preparación física. El recorrido comprende entre 13 y 14 kilómetros de ida y vuelta y demanda varias horas de marcha.

Además, quienes realizan la travesía deben atravesar turbales, pendientes pronunciadas, sectores de roca húmeda y áreas cubiertas por hielo o nieve, según la época del año. A eso se suma la presencia de grietas en el glaciar, una condición que incrementa considerablemente los riesgos para excursionistas sin experiencia técnica o sin equipamiento adecuado.