La provincia registró 1.043 nuevos puestos de trabajo en la construcción durante febrero y marzo. Recientes inversiones privadas incorporaron nuevos trabajadores en Posadas y Oberá.

La ministra de Trabajo y Empleo de Misiones, Silvana Giménez, afirmó en diálogo con Canal Doce que la provincia mantiene más de 101.000 empleos privados registrados, cifra que denota el liderazgo en el NEA frente a Corrientes y Chaco, en un contexto nacional de caída del empleo.

“Misiones trabaja fuertemente en sostener el empleo privado registrado pero sobre todo generar empleo privado registrado”, expresó la funcionaria. En ese marco, destacó que la provincia se ubica por encima de los 100.000 puestos privados, con una diferencia respecto de Corrientes (cerca de 80.000) y Chaco (por debajo de ese nivel).

Giménez precisó además indicadores del mercado laboral: “88 cada 1000 habitantes estamos en la media nacional”, señaló en referencia al empleo privado, mientras que en el sector público indicó “51 trabajadores cada 1000 habitantes cuando la media es 50”, y remarcó que esto refleja un “Estado responsable”.

Inversiones recientes, consumo interno y creación de empleo

La ministra vinculó la estabilidad del empleo a políticas provinciales y a la llegada de nuevas inversiones. Entre los casos recientes mencionó la apertura de la segunda sucursal de McDonald’s en Posadas, con 60 incorporaciones laborales y la llegada de Café Martínez a Oberá, con alrededor de 15 nuevos puestos de trabajo.

“Esto tiene que ver también con acciones con programas por parte del Gobierno de la Provincia como ser los Ahora Misiones”, sostuvo Giménez. En esa línea, explicó que estas herramientas impactan sobre el consumo interno y sostienen el empleo comercial.

La funcionaria también subrayó la dinámica reciente del mercado laboral: en los últimos dos meses se registraron cerca de 1.000 empleos recuperados, dato que calificó como inesperado pero positivo. “Sí, la verdad que nos sorprendió gratamente”, afirmó.

Construcción, industria y políticas de sostenimiento laboral

En el sector de la construcción, Giménez señaló una recuperación tras caídas previas, con 1.043 empleos recuperados en dos meses, según datos oficiales. También atribuyó parte de ese comportamiento a la continuidad de obras públicas con financiamiento provincial.

Respecto de la industria, se refirió a la situación de la empresa Dass en Eldorado, donde informó disponibilidad de insumos hasta julio. “Tenemos esperanza de que continúe”, indicó, y precisó que el Estado mantiene diálogo con gremios y la empresa.

En paralelo, destacó la aplicación de herramientas de sostenimiento laboral como el artículo 223 bis: “A hoy estamos ya en casi 700 trabajadores de la forestoindustria”, explicó, al detallar que el mecanismo implica exenciones temporales de cargas sociales con compromiso de no despidos.

Finalmente, Giménez sostuvo que el escenario laboral se apoya en la articulación institucional: “Esa mirada donde nos sentamos a trabajar el sector privado, los sindicatos y el gobierno”, concluyó, al referirse a un esquema de coordinación para sostener y generar empleo registrado en la provincia.