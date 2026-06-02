Entrevista a Sebastián Betancur, director general de Servicios Públicos de la Municipalidad de Posadas. El funcionario brindó detalles sobre el avance del Operativo Integral de Poda, que se desarrolla desde el 4 de mayo en distintos barrios de la ciudad.

Betancourt destacó que el programa busca preservar la salud del arbolado urbano, evitar la quema de residuos y mantener el orden en los espacios públicos. Además, señaló que hasta el momento ya se retiraron más de 13.500 metros cúbicos de restos de poda, equivalentes a unos 1.350 camiones.

“El operativo viene desarrollándose de manera positiva y todo el material recolectado es reciclado mediante compostaje, chips para ornamentación o destinado a leña para comedores y merenderos”, explicó.

Asimismo, recordó que la ciudad fue dividida en 11 sectores operativos y que las fechas publicadas son tentativas, por lo que recomendó a los vecinos consultar el cronograma a través de los canales oficiales y mantener contacto con las delegaciones municipales.

Finalmente, insistió en la importancia de respetar las fechas asignadas para evitar infracciones y costos adicionales por el retiro de ramas fuera del operativo. “Pedimos que no quemen residuos y que aprovechen el servicio gratuito cuando llegue a cada barrio”, concluyó.

Fuente: Radio Municipal FM 95.1