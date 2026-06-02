La medida, formalizada mediante el Decreto N.º 936, comenzará a regir el 1° de agosto y permitirá que usuarios de billeteras virtuales con acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404 reciban sus transferencias sin retenciones anticipadas de Ingresos Brutos. Según estimaciones oficiales, el beneficio alcanzará a casi 200 mil misioneros, fortaleciendo la liquidez de familias, emprendedores, trabajadores independientes y pequeños operadores económicos.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció una nueva medida orientada a aliviar la carga fiscal sobre usuarios de billeteras virtuales y pequeños operadores económicos. A través del Decreto N.º 936, instruyó al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar mecanismos que excluyan de las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las acreditaciones de menor escala realizadas mediante plataformas digitales de pago. La iniciativa beneficiará a casi 200.000 misioneros que utilizan billeteras virtuales para recibir transferencias, realizar cobros y administrar sus recursos cotidianos.

Al comunicar la decisión, el mandatario señaló que “sabemos que las billeteras virtuales constituyen herramientas esenciales en la dinámica de la economía real, facilitando la operatividad de los sectores comerciales, de servicios y de la economía familiar. En este contexto, la Provincia tiene como prioridad resguardar el valor patrimonial y la liquidez de los recursos de los contribuyentes”.

Asimismo, explicó que la medida busca garantizar la percepción íntegra de los fondos acreditados en estos mecanismos electrónicos y fortalecer el capital de trabajo de quienes utilizan billeteras virtuales para desarrollar actividades económicas o administrar recursos familiares.

Alcance de medida y detalles del decreto

La normativa instruye al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y a la Dirección General de Rentas a implementar los mecanismos necesarios para excluir del Régimen de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA) a aquellos usuarios cuyas acreditaciones mensuales en billeteras virtuales y proveedores de servicios de pago no superen los parámetros establecidos por la Provincia.

En ese marco, se definió que quedarán excluidas de las retenciones las acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404, monto de referencia equivalente al límite vigente de la Categoría D del Monotributo.

De esta manera, cualquier persona que reciba acreditaciones por debajo de ese umbral podrá percibir íntegramente las transferencias recibidas en billeteras virtuales, sin retenciones anticipadas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Superado ese monto, las operaciones continuarán alcanzadas por el régimen de recaudación vigente, conforme a los parámetros establecidos por la normativa tributaria.

La disposición entrará en vigencia el 1° de agosto de 2026 y alcanza a usuarios particulares, trabajadores independientes, emprendedores y pequeños operadores económicos que utilizan billeteras virtuales como herramienta habitual para realizar cobros, pagos y transferencias.

Una medida para preservar la liquidez y fortalecer la economía local

En su mensaje, Passalacqua sostuvo que la iniciativa permitirá que los sectores con menor capacidad contributiva dispongan de sus recursos de manera íntegra y sin detracciones previas.

“El objetivo de esta medida es neutralizar las retenciones para operaciones de escala menor, garantizando la percepción íntegra de las transferencias recibidas en dichos mecanismos electrónicos. A partir de la medida, los pequeños contribuyentes, emprendedores y usuarios de billeteras virtuales dispondrán de mayor capital de trabajo de manera inmediata”, expresó.

El gobernador agregó que la decisión contribuirá a mejorar el flujo de fondos de quienes utilizan estos medios de pago, fortaleciendo su capacidad de consumo, reinversión productiva y sostenimiento de actividades económicas.

“En definitiva, se trata de una optimización de la gestión fiscal, que aporta previsibilidad al circuito financiero local y asegura la eficiencia del sistema, permitiendo que los sectores con menor capacidad contributiva dispongan de sus recursos de manera íntegra, sin deducciones ni detrimentos previos”, concluyó.

Impacto en emprendedores, pequeños operadores y usuarios de billeteras virtuales

Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa permitirá mejorar el flujo de fondos de miles de usuarios que utilizan billeteras virtuales para cobrar ventas, servicios, trabajos independientes o transferencias habituales.

La exclusión de las retenciones implicará una mayor disponibilidad inmediata de recursos para el consumo, la reinversión y el sostenimiento de actividades productivas y comerciales de pequeña escala.

Además, la normativa faculta al Ministerio de Hacienda a actualizar periódicamente los parámetros de exclusión, de acuerdo con la evolución de la realidad económica y social de la provincia, garantizando la protección de los contribuyentes de menor capacidad contributiva y la eficiencia del sistema tributario.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la medida tendrá impacto directo sobre casi 200.000 misioneros que utilizan medios de pago digitales para desarrollar actividades económicas o administrar recursos familiares.

Asimismo se enmarca en una serie de acciones impulsadas por la Provincia para acompañar la actividad económica, simplificar procedimientos y generar condiciones que favorezcan la circulación de recursos dentro del mercado local.

En ese sentido, incorpora una herramienta orientada a fortalecer la economía cotidiana de miles de usuarios, adecuando la política tributaria al crecimiento de los medios de pago digitales y preservando la liquidez de quienes utilizan estas plataformas para trabajar, producir o administrar sus ingresos.