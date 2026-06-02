La Provincia busca que opere de manera complementaria con el puerto de Posadas. El objetivo es mejorar la logística y fortalecer la competitividad de las empresas misioneras.

Durante una reunión de trabajo encabezada por el gobernador Hugo Passalacqua junto a funcionarios provinciales e integrantes de la Confederación Económica de Misiones (CEM) en Casa de Gobierno, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, se refirió a la reactivación de puerto de Eldorado y señaló que la provincia busca que opere de manera complementaria con el de Posadas. Según explicó, el objetivo consiste en “generar un mayor volumen de carga y así reducir los costos logísticos para la producción misionera”.

La infraestructura logística integró la agenda de temas abordados durante la reunión. En ese sentido, Safrán recordó que el gobernador ratificó la decisión de potenciar el puerto de Eldorado en articulación con la terminal portuaria de Posadas.

Sobre el esquema de funcionamiento previsto para ambas instalaciones, explicó que buscarán que ambos puertos trabajan en conjunto para generar el volumen de carga necesaria y así reducir los costos logísticos a favor de la producción de las empresas en la provincia.

Durante el encuentro se analizaron más de una decena de temas relacionados con energía, logística, producción, comercio exterior y competitividad. Entre ellos, también surgieron planteos vinculados a la actividad inmobiliaria, la producción tealera y el desarrollo de oportunidades para la industria metalúrgica misionera.

Finalmente, Safrán valoró el intercambio con las cámaras empresariales y remarcó la importancia de avanzar en obras y herramientas que permitan mejorar la competitividad de las empresas y acompañar el crecimiento de la actividad económica provincial.