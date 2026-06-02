La joven de 16 años era buscada desde el 24 de mayo, cuando se retiró de su vivienda en 25 de Mayo. La Policía la encontró en una zona rural de Salto Encantado y, por disposición judicial, fue restituida a su madre.

La Policía de Misiones localizó el pasado 29 de mayo a Yamila Viera, una adolescente de 16 años que era intensamente buscada desde el 24 de mayo. Se habría ausentado de su vivienda ubicada en Picada El Amanecer, en la localidad de 25 de Mayo. La joven fue encontrada en Salto Encantado y posteriormente regresó junto a su madre.

La búsqueda se inició luego de que Isabel Carolina F., de 38 años y madre de la menor, radicara la denuncia correspondiente. Según manifestó, la adolescente se retiró del hogar tras mantener una discusión verbal con familiares y desde entonces se desconocía su paradero.

A partir de la denuncia, efectivos policiales llevaron adelante tareas investigativas y averiguaciones en distintos parajes y localidades de la zona. Como resultado de esos trabajos, lograron determinar que la joven se encontraba en una vivienda situada en una zona rural del paraje Pindaity, en Salto Encantado.

Una vez en el lugar, los uniformados constataron que Yamila se encontraba en buen estado de salud. La adolescente permanecía en el domicilio de una mujer de 33 años, quien manifestó ser amiga de la joven.

Tras realizar los trámites correspondientes y por disposición de la Justicia, la menor fue restituida a su progenitora para su guarda y cuidado.

La causa continúa bajo intervención del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá, mientras avanzan las actuaciones judiciales vinculadas al caso.