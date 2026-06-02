Los equipos municipales continúan desarrollando trabajos de bacheo en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar la transitabilidad, reforzar la seguridad vial y optimizar la circulación diaria de vecinos, automovilistas y usuarios del transporte público.

Durante las últimas jornadas, las intervenciones se realizaron sobre calle Buenos Aires, en el tramo comprendido entre Salta y Catamarca; calle Comandante Miño, entre avenida Tacuarí y Martín Ramírez; calle España, entre Barrufaldi y avenida Mitre; calle Rivadavia, entre Belgrano y Santa Fe; además de trabajos en Itaembé Guazú y en la intersección de calle Félix Aguirre y avenida Uruguay.

Las tareas forman parte del plan permanente de mantenimiento de la infraestructura vial que lleva adelante el municipio, atendiendo sectores de alta circulación y puntos que requieren intervenciones para garantizar mejores condiciones de circulación.