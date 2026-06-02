Más de $2.500 millones en avales y nuevas herramientas para PyMEs.

El Fondo de Garantía Misiones (FOGAMI) marcó su actividad durante los primeros meses de 2026 y avanza en gestiones para ampliar el límite de financiamiento de $65 millones a $100 millones por empresa. La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial a través del Fondo de Crédito Misiones, busca fortalecer el acceso al crédito para PyMEs y emprendedores mediante avales y el descuento de cheques en el mercado de capitales.

El gerente general de la institución, Guido Magan, destacó que la demanda de la herramienta mantiene una tendencia creciente. “El balance es muy positivo para estos primeros cinco meses del año. Nuestras solicitudes de créditos y de avales van en alza”, señaló en diálogo con Canal Doce. Según precisó, el Fondo de Crédito Misiones ya asistió a más de 2.600 emprendimientos, PyMEs y empresas medianas, mientras que durante 2026 concretó más de 160 créditos por encima de los $2.000 millones.

Guido Magan, gerente general del FOGAMI. © Marcos Otaño – Canal Doce.

Gestionan una ampliación del fondo de riesgo

En cuanto a la actividad específica del FOGAMI, Magan indicó que la entidad emitió 15 avales por más de $2.500 millones. Además, confirmó que la Provincia trabaja junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) para ampliar la capacidad operativa del organismo. “El límite hoy de FOGAMI es de 65 millones de pesos y estamos esperando una ampliación para llevarlo a 100 millones”, afirmó.

El funcionario explicó que la herramienta nació a mediados de 2025 y apunta a cubrir una de las principales dificultades que enfrentan las empresas al momento de solicitar financiamiento. “FOGAMI viene a suplir esa falta de garantías, que muchas veces resulta indispensable para acceder a un buen crédito”, remarcó.

Descuento de cheques con tasas competitivas

Entre las novedades recientes figura la puesta en marcha del descuento de cheques avalados en el mercado de capitales, una alternativa destinada a financiar capital de trabajo, reposición de stock y compra de insumos. “Es una herramienta ágil y con tasas sumamente beneficiosas frente a otras opciones del mercado”, sostuvo Magan.

Actualmente, el sistema permite descontar cheques propios o de terceros con plazos de entre 30 y 360 días. En el segmento de corto plazo, las tasas rondan el 17% de Tasa Nominal Efectiva Anual (TNEA). “Si hablamos de un cheque a 30 días, estamos en una tasa del 17%, mientras que en los bancos puede llegar al 20%”, explicó.

Por otra parte, Magan señaló que el interés empresarial continúa en aumento. El organismo mantiene cerca de 40 carpetas en análisis para avales y más de tres expedientes vinculados al descuento de documentos. “Cada vez que salimos al interior para difundir la herramienta aparecen nuevos interesados y consultas. Empresas de toda la provincia se están sumando a esta alternativa de financiamiento”, concluyó.