El intendente aseguró que el municipio garantizará durante 90 días el servicio de transporte urbano tras la salida de una de las empresas concesionarias. También confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo para los trabajadores municipales y defendió la decisión de evitar subsidios “inviables” para las arcas comunales.

El intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely, confirmó que el municipio asumió de manera provisoria la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros luego de que una de las empresas concesionarias decidiera no continuar operando por diferencias vinculadas al esquema de subsidios y al sostenimiento económico del sistema.

En declaraciones brindadas a FM de las Misiones, el jefe comunal explicó que la comuna debió intervenir para evitar la paralización del transporte público y garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para estudiantes, trabajadores y vecinos de distintos barrios de la ciudad.

Sebely recordó que los contratos de concesión de las líneas urbanas finalizaron el pasado 31 de marzo y que, frente a esa situación, el Ejecutivo municipal elevó al Concejo Deliberante un nuevo pliego de licitación para reorganizar la prestación del servicio.

“Son cinco líneas urbanas, dos operadas por una empresa y tres por otra. Cuando vencieron los contratos, declaramos la emergencia en el transporte y comenzamos a trabajar en una prórroga para evitar que la ciudad se quedara sin colectivos”, explicó.

El intendente señaló que inicialmente se acordó con las empresas una extensión provisoria de 60 días, desde el 31 de marzo hasta el 1 de junio, mientras avanzaba el tratamiento legislativo de los nuevos pliegos licitatorios. Sin embargo, durante ese proceso una de las prestatarias manifestó que no podía continuar operando sin un incremento significativo en los subsidios municipales.

“Después de muchas conversaciones y negociaciones, intentamos encontrar un punto de equilibrio para sostener el servicio, pero los números que plantearon terminaron siendo astronómicos e inviables para el municipio”, sostuvo Sebely.

Según indicó, el Ejecutivo local ya había realizado aportes extraordinarios para garantizar el funcionamiento del sistema durante la prórroga, tanto para la empresa que finalmente se retiró como para la otra firma que continúa operando parte de las líneas urbanas.

“La otra empresa aceptó continuar trabajando en las condiciones acordadas, pero la que operaba tres líneas nos dijo que necesitaba un subsidio mucho mayor para seguir funcionando. Nosotros entendemos la situación económica, pero el municipio tampoco puede hacerse cargo de costos imposibles”, afirmó.

Frente a la falta de acuerdo, el municipio decidió implementar una intervención transitoria y asumir directamente la prestación del servicio por un plazo de 90 días, mediante el alquiler de unidades y la organización operativa desde la comuna.

“Hoy el servicio ya está funcionando. Hubo algunas demoras mínimas en una línea, de 10 o 15 minutos, pero no tuvimos mayores inconvenientes. Lo importante es que la gente tiene garantizado el transporte”, remarcó.

Sebely aclaró que esta intervención municipal no implica una estatización definitiva del sistema, sino una medida excepcional hasta que concluya el nuevo proceso licitatorio.

“La idea nunca fue que el municipio se quede permanentemente con el servicio. Nosotros creemos en las concesiones privadas y queremos que vuelva a funcionar bajo ese esquema, pero tiene que existir una ecuación razonable y sustentable”, expresó.

En ese sentido, recordó que el Concejo Deliberante resolvió convocar a una audiencia pública para el próximo 12 de junio, instancia prevista en la Carta Orgánica municipal antes de autorizar el llamado formal a licitación.

El intendente consideró que la audiencia será una herramienta importante para transparentar el proceso y permitir la participación de los vecinos. “La audiencia pública permitirá que la comunidad conozca cómo se va a organizar el sistema, cuáles son las líneas, los recorridos y las condiciones de funcionamiento. Los vecinos podrán hacer preguntas y aportar sugerencias”, explicó.

Tras esa instancia, el municipio avanzará con la publicación de la licitación por un plazo de 30 días para la recepción de ofertas y la posterior adjudicación del servicio.

Tarifas

Sebely también se refirió a la necesidad de actualizar el esquema tarifario y sostuvo que el sistema de transporte debe adecuarse a la realidad económica actual.

Actualmente, el boleto urbano en Alem tiene un valor de 1.900 pesos, luego de una actualización aprobada por el Concejo Deliberante en abril. Según anticipó, en junio podría aplicarse un nuevo incremento para acercar la tarifa a los costos reales de operación.

“Tenemos que sincerar el boleto. Históricamente el valor estaba relacionado con el precio de un litro de combustible y hoy los costos cambiaron muchísimo. Esa es una discusión que hay que dar”, manifestó.

El jefe comunal también comparó la situación del transporte con otros servicios públicos concesionados y sostuvo que el municipio no puede transformarse en un sostén permanente de empresas privadas.

“Mañana podría pasar lo mismo con otros servicios tercerizados, como el agua o la electricidad. El municipio tiene potestad sobre esos servicios, pero eso no significa que pueda subsidiar permanentemente actividades privadas porque sería inviable para las cuentas públicas”, argumentó.

Asimismo, reconoció que el sistema de transporte urbano enfrenta cambios estructurales vinculados a las nuevas modalidades de movilidad y a la caída de pasajeros registrada en los últimos años.

“Hoy la realidad es distinta a la de hace 20 años. Aparecieron plataformas como Uber o Didi, mucha gente compró motos durante la pandemia y eso modificó el uso del transporte público. Por eso también estamos trabajando en frecuencias y recorridos más eficientes”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, Sebely llevó tranquilidad respecto al impacto económico de la medida adoptada por el municipio y aseguró que la prestación provisoria del servicio no generará pérdidas para la comuna.

“En el esquema de costos que analizamos, con el alquiler de las unidades, el combustible, los choferes y la recaudación proyectada, prácticamente salimos empatados. No estamos perdiendo dinero con esta intervención”, afirmó.

Finalmente, el intendente confirmó que el pago del aguinaldo para los trabajadores municipales se realizará el próximo 19 de junio. Según explicó, la fecha fue consensuada con los propios empleados comunales para facilitar una mejor administración de sus ingresos.

“Fue un pedido de los trabajadores y pudimos organizar las finanzas municipales para cumplir con esa fecha”, concluyó.