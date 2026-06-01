Un evento que año tras año se consolida como una de las competencias deportivas más importantes de nuestra región.

Esta edición reunió a deportistas de distintas categorías, quienes demostraron compromiso, esfuerzo, trabajo en equipo y pasión por el deporte a lo largo de cada etapa de la competencia.

🥇 Ganadores por categoría:

Equipo Adulto 3 Masculino – Kayak Simple Fibra: Renzo Alfonso, Diego Seewald y Ramón Gabriel Da Silva (1:54:19)

Equipo Adulto 3 Mixto – Kayak Simple Fibra: César Radke, José Yoya e Yngrid Radke (2:07:04)

Equipo Adulto 4 Masculino – Piragua: Pablo Trozzo, Curt Urtlauf, Pablo Andrés Ortiz y Javier Widmann (2:11:15)

Individual Masculino Menores de 50 años – Kayak Simple Fibra: Juan Benítez Martínez (2:13:40)

Equipo Adulto 4 Femenino – Kayak Doble Fibra: Patricia Aquino, Araceli Elsasser, Marina Fernández y Shay Weyreuter (2:28:05)

Equipo Adulto 4 Mixto – Kayak Doble Plástico: Evelyn Zabel, Jorge Farinola, Jorge Luis Dos Santos y Leonardo Mulawka (2:27:44)

Equipo Adulto 4 Mixto – Piragua: René Raatz, Rubén Semle, Jenifer Rusch y Viviana Eberhardt (2:30:43)

Equipo Adulto 3 Femenino – Kayak Simple Fibra: Sofía Etchegoin, Marisa Gonsalvez y Rocío Soto (2:32:06)

Individual Masculino Mayores de 51 años – Kayak Simple Fibra: Luis Alberto Lovato (2:41:16)

Equipo Adulto 3 Mixto – Kayak Simple Plástico: Gerardo Blanco, Daniel Vera y Florencia Rivero (2:45:36)

Individual Masculino Menores de 50 años – Kayak Simple Plástico: Sergio Alfonso (2:41:15)

Individual Masculino Mayores de 51 años – Kayak Simple Plástico: Marcelo Falconier (3:04:59) Felicitamos a cada uno de los competidores, equipos, organizadores, colaboradores y familias que fueron parte de esta gran fiesta deportiva. El Triatlón Aventura XV reafirma el crecimiento del deporte y el espíritu de superación que caracteriza a nuestra comunidad.