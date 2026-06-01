La provincia refuerza un modelo turístico basado en la sostenibilidad, con fuerte énfasis en la preservación de la selva y la biodiversidad. El Gobierno destaca el impacto económico y el crecimiento de actividades como el avistaje de aves y el turismo en áreas protegidas.

El gobernador Hugo Passalacqua se sumó a la conmemoración del Día Nacional del Ecoturismo con una publicación en sus redes sociales, en la que puso en valor la actividad en la provincia. Hizo referencia a la fecha y al valor de la biodiversidad como parte del desarrollo turístico provincial, en línea con una visión sostenida en el tiempo sobre la conservación de la selva misionera y el impulso del turismo sostenible.

En ese sentido, el mandatario ya había expresado en anteriores oportunidades su visión sobre el posicionamiento turístico de la tierra colorada y el valor de la experiencia que ofrece a los viajeros. “El visitante que nos elige encontró en nuestra provincia la hospitalidad, la calidad de los servicios y, sobre todo, un entorno de conexión con la naturaleza único en el país”, expresó entonces.

En esa línea, sostuvo que la provincia consolidó un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la innovación y la conservación de los recursos naturales. Además, destacó que la observación de aves representa una de las actividades con mayor proyección dentro del ecoturismo misionero.

“Cada ave avistada es un recordatorio de que nuestro bienestar depende de ecosistemas saludables”, afirmó al destacar el valor de las áreas protegidas y la necesidad de preservar los ambientes naturales que albergan cientos de especies de fauna y flora.

El gobernador también remarcó que Misiones cuenta con una riqueza ambiental única: “Tenemos el 52% de biodiversidad. La mitad de nuestra provincia es selva y esa es una oferta única e incomparable”, señaló. En paralelo, puso en valor el patrimonio natural que distingue a la provincia dentro del escenario turístico nacional e internacional.

Las declaraciones se enmarcan en una visión que vincula la protección ambiental con el desarrollo económico. Desde el Gobierno provincial sostienen que la conservación de la selva paranaense no solo garantiza la preservación de especies y ecosistemas, sino que además fortalece una actividad turística que genera empleo, movimiento económico y oportunidades para las comunidades locales.

Compromiso ambiental

“El ecoturismo invita a descubrir la tierra con respeto, valorar la biodiversidad y generar un impacto positivo en los destinos que recorremos”, es una de las premisas que el Gobierno provincial sostiene en torno al desarrollo turístico. Bajo ese enfoque, Misiones consolida su oferta turística basada en la naturaleza, la aventura, la cultura y la sostenibilidad.

La provincia cuenta con una amplia red de áreas protegidas, parques provinciales, reservas naturales, saltos, arroyos y circuitos en plena selva. A eso se suman experiencias vinculadas al senderismo, el avistaje de aves, el turismo rural y las actividades al aire libre, que permiten a los visitantes conectar con el entorno y conocer de cerca uno de los ecosistemas más importantes de Sudamérica.

Passalacqua también destacó que la protección de la selva constituye una responsabilidad colectiva. “Proteger nuestra selva es una responsabilidad y un orgullo misionero”, expresó. En ese marco, se refirió al compromiso de la provincia con la conservación ambiental y la promoción de actividades de bajo impacto sobre la naturaleza.

De esta manera, el ecoturismo continúa posicionándose como uno de los pilares de la identidad misionera, con una propuesta que combina preservación ambiental, desarrollo local y experiencias en contacto directo con la naturaleza.