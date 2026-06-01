Intentaron escapar de un control policial en el barrio 60 Viviendas de Puerto Iguazú y, durante la huida, descartaron una riñonera con cocaína y marihuana fraccionadas para su comercialización. La rápida reacción de los efectivos permitió capturarlos, secuestrar las sustancias y desarticular la maniobra.

Una persecución controlada llevada adelante por efectivos de la Policía de Misiones culminó con la detención de una pareja que se desplazaba en motocicleta transportando cocaína y marihuana listas para la venta. El procedimiento se concretó durante la noche del domingo en Puerto Iguazú, donde además se secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y el rodado utilizado para la distribución de las sustancias.

Todo ocurrió cerca de las 22 horas, cuando efectivos de la División Drogas Peligrosas y de la Comisaría Seccional Segunda realizaban operativos preventivos en el barrio 60 Viviendas. En esas circunstancias, detectaron una motocicleta Honda XR 150 ocupada por un hombre y una mujer que, al advertir la presencia policial, aceleraron bruscamente la marcha e intentaron escapar por las calles del barrio.

Ante la maniobra evasiva, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado para evitar que los sospechosos se dieran a la fuga. Durante la persecución, uno de los ocupantes descartó debajo de un automóvil estacionado una riñonera y un teléfono celular, intentando deshacerse de elementos comprometedores antes de ser alcanzado.

La acción fue advertida por los efectivos, quienes continuaron con el operativo hasta interceptar a ambos ocupantes pocos metros más adelante. Los involucrados fueron identificados como Víctor Daniel V., de 27 años, y Milagros Alejandra G., de 19.

Al inspeccionar la riñonera abandonada durante la fuga, los investigadores hallaron 12 envoltorios con clorhidrato de cocaína, y 31 envoltorios con marihuana. Las pruebas de narcotest realizadas en el lugar confirmaron la presencia de ambas sustancias.

Asimismo, durante el procedimiento se secuestraron 76.900 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y la motocicleta Honda XR 150 utilizada para el traslado de los estupefacientes.

Por disposición de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal interviniente, se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.