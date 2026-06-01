El vicegobernador Lucas Romero Spinelli defendió el proyecto de bono de reactivación económica y explicó que estará destinado a infraestructura, obras y desarrollo. Sostuvo que la herramienta es posible gracias al orden fiscal de la provincia y su impacto en la actividad económica.

El vicegobernador Lucas Romero Spinelli expresó su respaldo al proyecto de bono provincial de reactivación económica impulsado por el referente de Encuentro Misionero, Ing. Carlos Rovira. La iniciativa apunta a movilizar recursos para financiar obras de infraestructura, fortalecer la inversión pública y privada y dinamizar la actividad económica en el conjunto de la provincia.

El funcionario explicó que la emisión del bono está orientada a canalizar inversiones estratégicas vinculadas al desarrollo productivo y social de Misiones, con foco en infraestructura y obra pública y privada. En ese sentido, remarcó que no se trata de un instrumento destinado a cubrir gastos corrientes del Estado.

Señaló además que la herramienta financiera permitirá al Gobierno provincial disponer de recursos para ejecutar proyectos considerados prioritarios para el crecimiento económico. Así también, para la mejora de la calidad de vida de los misioneros.

Entre los destinos previstos, Romero Spinelli mencionó el mejoramiento de caminos terrados, la construcción y mantenimiento de escuelas, el fortalecimiento de las líneas eléctricas, la ampliación de la conectividad y el desarrollo de soluciones habitacionales.

En ese marco, remarcó el carácter legislativo del instrumento y su función de financiamiento para la ejecución de obras en distintos puntos de la provincia. “Debemos considerar la emisión de bonos como una herramienta que la Legislatura aprueba para que el Gobierno de la provincia tenga recursos económicos”, expresó.

Destacó además el impacto multiplicador que este tipo de inversiones puede generar. Según explicó, las obras movilizan distintos sectores productivos y comerciales, generando demanda de bienes, servicios y mano de obra. “Es un push que termina haciendo un efecto cascada en la cadena y en los rubros que involucra la construcción”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el alcance de la medida trasciende al sector de la obra pública: consideró que también funcionará como un instrumento para fortalecer la actividad privada y estimular el dinamismo en diferentes áreas. “Es una herramienta de motorización de la economía que la sociedad termina capitalizando”, afirmó.

Finalmente, Romero Spinelli vinculó la posibilidad de acceder a este tipo de financiamiento con la situación fiscal y económica de la provincia. Destacó que Misiones cuenta con condiciones que le permiten utilizar mecanismos financieros que otras jurisdicciones también intentan implementar, aunque sin el mismo respaldo.

Además, sostuvo que la provincia cuenta con una posición diferencial frente a otros distritos del país gracias a sus indicadores financieros y a la calificación obtenida en materia económica, aspectos que, según indicó, respaldan la viabilidad del proyecto y la confianza para avanzar con nuevas inversiones destinadas al desarrollo de Misiones.

Para el vicegobernador, la propuesta es consecuencia de una política de administración sostenida durante las últimas dos décadas. “Es el resultado de 20 años de orden fiscal y económico que nos permite acceder a este tipo de herramientas”, aseguró.