Se trata de los programas Ahora Chacra, Ahora Verdulería y Ahora Sepelios. Estas nuevas herramientas se incorporan al esquema provincial de incentivo al consumo, que durante 2025 generó ventas por más de $105 mil millones, y continúa ampliando beneficios para distintos sectores de la economía misionera.

Este lunes entró vigencia los programas Ahora Chacra, Ahora Verdulería y Ahora Sepelios. Las nuevas herramientas económicas amplían el esquema provincial de incentivo al consumo, con beneficios orientados a la producción primaria, la alimentación y servicios esenciales. La medida forma parte de la estrategia del Gobierno de Misiones para fortalecer el mercado interno y acompañar la actividad económica local.

La puesta en marcha de estas nuevas líneas se da en un contexto en el que la Provincia continúa trabajando por sostener el poder de compra de las familias. Además, busca brindar herramientas de competitividad al comercio local frente a los desafíos que implica la condición fronteriza de Misiones.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que los programas “Ahora” representan una política pública consolidada, con más de una década de funcionamiento. En paralelo, se mantienen más de 15 variantes activas destinadas a distintos sectores productivos y comerciales.

Según datos oficiales, durante 2025 los programas Ahora generaron ventas por más de 105 mil millones de pesos, equivalentes a más del 10% de las ventas minoristas registradas en Misiones.

Apoyo a la producción primaria y al consumo local

Entre las novedades más destacadas aparece el programa Ahora Chacra, orientado específicamente a productores primarios registrados. La herramienta comenzó a funcionar a partir de este lunes y estará disponible todos los viernes. El beneficio contempla un reintegro del 20% sobre compras de hasta 500 mil pesos, con un tope de devolución de 100 mil pesos por usuario.

Este lunes entra en vigencia el Ahora Chacra.

La iniciativa busca fortalecer la actividad de los pequeños productores y facilitar el acceso a insumos para el sector agropecuario, uno de los pilares de la economía misionera.

Promoción del consumo de alimentos frescos y locales

Por otra parte, también entró en vigencia Ahora Verdulería. Esta herramienta está destinada a fomentar el consumo de productos frutihortícolas frescos y contribuir a la seguridad alimentaria de las familias.

El programa estará vigente todos los viernes hasta el 31 de diciembre de 2026 y ofrecerá un reintegro del 25% para compras realizadas con tarjetas de débito del Banco Macro en minimercados y verdulerías adheridas. El tope de reintegro es de 50 mil pesos.

Entra en vigencia el Ahora Chacra.

La medida busca incentivar el acceso a frutas y verduras frescas, al tiempo que promueve la actividad de los comercios dedicados a la comercialización de estos productos.

Financiación en cuotas para servicios funerarios

El programa Ahora Sepelios fue diseñado para facilitar el acceso a servicios funerarios de trabajadores, autónomos y monotributistas que no cuentan con coberturas integrales para este tipo de prestaciones.

El programa estará vigente todos los días de la semana hasta el 31 de diciembre y permitirá financiar operaciones en hasta 6 cuotas sin interés, con un límite financiable de 816 mil pesos. Además, otorgará un reintegro del 20%, con un tope de devolución de 56 mil pesos, utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Macro.

Entra en vigencia el Ahora Sepelios.

Desde la provincia señalaron que la incorporación de esta línea busca brindar una respuesta concreta ante situaciones que suelen generar un importante impacto económico para las familias.

Además de las incorporaciones previstas para junio, el esquema de beneficios ya sumó este año el programa Ahora Viajes Educativos, vigente desde el 1 de mayo. El programa funciona de lunes a viernes y ofrece financiación en hasta siete cuotas sin interés, con un límite financiable de 400 mil pesos. Además, contempla un reintegro del 5%, con un tope de 20 mil pesos por operación. Los beneficios están disponibles mediante tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Macro.

Con estas incorporaciones y la actualización de los programas vigentes, el sistema Ahora continúa ampliando su alcance en distintos sectores de la economía provincial, consolidándose como una de las principales herramientas de incentivo al consumo y fortalecimiento del comercio local.