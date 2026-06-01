La farmacia del Materno Neonatal es uno de los pilares primigenios que sostiene cada embarazo de riesgo en Misiones

El Hospital Materno Neonatal de Posadas tiene un engranaje que trabaja sin pausa, sin estridencia y con una precisión que puede definir el curso de un embarazo: su servicio de farmacia. Desde la atención del control prenatal hasta la preparación de medicamentos a medida para pacientes que ninguna góndola de farmacia comercial podría asistir, este espacio especializado se consolidó como uno de los pilares silenciosos de la salud materno-infantil en la provincia de Misiones, articulando funciones que van desde la orientación a la paciente hipertensa hasta la elaboración magistral de formulaciones únicas e intransferibles.

Más que un mostrador: un servicio integral dentro del hospital

Pocas veces el hospital cuenta lo que pasa del otro lado del mostrador de farmacia. Sin embargo, en el Hospital Materno Neonatal el servicio farmacéutico no es un anexo administrativo sino una unidad clínica activa que interviene en tres frentes simultáneos: el seguimiento de embarazadas en control prenatal, el acompañamiento de pacientes prematuras en seguimiento posterior al alta y la atención de mujeres con hipertensión arterial, una de las complicaciones más prevalentes y peligrosas del embarazo.

La auxiliar de farmacia Ángela Gabriela Flores lo explica con precisión: “Dentro de los servicios que presta nuestra farmacia se encuentran la atención a las pacientes en su control prenatal, a los pacientes en seguimiento de prematuro y a los pacientes hipertensos”. Tres poblaciones con necesidades radicalmente distintas, cubiertas bajo un mismo techo y con un enfoque que combina la dispensa del medicamento con orientación real al paciente.

Medicamentos a medida: cuando la farmacia se convierte en laboratorio

Uno de los aspectos menos conocidos del servicio es la preparación de medicamentos magistrales, formulaciones que no existen en el mercado comercial porque están diseñadas para un paciente específico, con una dosis, una concentración y una forma farmacéutica que responde exclusivamente a la prescripción médica de ese caso.

Estas preparaciones se realizan en el laboratorio de farmacotecnia del propio hospital, un espacio técnico que requiere formación, equipamiento y protocolos rigurosos. No es algo que pueda resolverse en cualquier farmacia de barrio. Es, en términos prácticos, la diferencia entre que un recién nacido prematuro reciba la dosis exacta que necesita o que esa precisión no sea posible.

Hipertensión en el embarazo: la farmacia como primer orientador

La hipertensión arterial durante el embarazo representa uno de los mayores riesgos obstétricos. Su manejo requiere no solo medicación adecuada sino continuidad: que la paciente sepa qué tomar, cuándo retirarlo, dónde buscarlo y cómo incorporarse a los programas provinciales de cobertura.

Ahí aparece otra función clave del servicio. La provincia de Misiones cuenta con un programa específico de hipertensión que garantiza medicación sostenida, pero cuyo ingreso requiere documentación particular. La farmacia del Materno Neonatal actúa como puerta de entrada: provee medicación para los primeros quince días y, de manera simultánea, orienta a la paciente sobre qué trámites hacer y dónde realizarlos para acceder al programa y asegurar la continuidad del tratamiento.

“Siempre que una paciente tenga indicación para la medicación de la presión, debe acudir a la farmacia”, señala Flores. “Nosotros le proveemos la medicación para 15 días y les asesoramos sobre qué documentación y dónde conseguirla para formar parte de ese programa”.

Hay además medicamentos cuya dispensa exclusiva está centralizada en esta farmacia. El labetalol y la nifedipina, dos fármacos de uso frecuente en el tratamiento de la hipertensión durante el embarazo, solo se entregan en este servicio. Eso convierte a la farmacia no en una opción sino en un destino necesario para cualquier paciente con esa indicación.

“Hay determinada medicación cuyo tratamiento sólo se entrega en esta farmacia, como ser tratamientos con el labetalol y nifedipina. Por eso, siempre que una paciente tenga medicación para la presión, les recomendamos que asistan a la farmacia para asesorarse y sacarse sus dudas”, precisa la auxiliar.

Un servicio que también es información

Lo que emerge del relato de Flores es que la farmacia del Materno Neonatal no se limita a entregar cajas. Es también un punto de información clínica accesible, donde la paciente puede preguntar sin la presión del consultorio, aclarar dudas sobre su tratamiento, saber qué retira allí y qué debe buscar en otro lado, y entender por qué su medicación es lo que es. En un sistema de salud donde la comunicación entre equipos y pacientes suele ser el eslabón más frágil, esa función cobra un valor que va mucho más allá del acto farmacéutico en sí.

La Fundación Parque de la Salud: inversión tecnológica al servicio de la atención

El funcionamiento de servicios como el de farmacia del Materno Neonatal no se sostiene solo con vocación. Requiere infraestructura, equipamiento y una visión institucional que comprenda que la calidad asistencial depende, en gran medida, de los recursos con los que se trabaja.

En ese marco, la Fundación Parque de la Salud cumple un rol estratégico y sostenido. A través de su trabajo coordinado con el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” y las unidades que integran el Parque de la Salud, la Fundación canaliza inversiones en tecnología calificada que permiten que espacios como el laboratorio de farmacotecnia, los equipos de diagnóstico y los servicios de alta complejidad operen con los estándares que los pacientes de Misiones merecen. No es un apoyo esporádico: es una alianza institucional que entiende la salud pública como una inversión permanente, y que convierte cada peso de gestión en capacidad real de atender mejor a quien más lo necesita.