La jornada se desarrolló en el Polideportivo Municipal “Mario Alberto Reyes” y contó con la presencia del ministro de coordinador de Gabinete, Carlos Sartori; el intendente anfitrión, Matías Vilchez; el ministro de Educación, Ramiro Aranda; la presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López; la subsecretaria de Educación Disruptiva, Sol Marín; además de autoridades educativas, docentes, estudiantes y familias de toda la región.

La tradicional fiesta, que cada año recorre distintos municipios de Misiones, convocó a jardines de infantes de San Javier y localidades cercanas, en una jornada que tuvo como protagonistas a los más pequeños, con actividades lúdicas, disfraces, música y propuestas vinculadas al aprendizaje y la creatividad.

Una celebración para los más pequeños

Durante el evento, el ministro Carlos Sartori destacó la importancia de acompañar este tipo de espacios destinados a la infancia y valoró el trabajo conjunto entre Provincia y municipios.

“Venimos a acompañar al intendente y a compartir esta fiesta tan hermosa. Hay muchísima participación, un despliegue importante y una alegría enorme de poder estar junto a nuestros gurises, que son el futuro y por quienes trabajamos todos los días”, expresó.

El funcionario remarcó además el carácter integrador de la propuesta. “San Javier tiene una impronta muy especial para convocar a los municipios vecinos y a los jardines de distintos parajes. Ver a las familias participando y a los chicos disfrutando nos pone muy contentos porque refleja el cariño que tiene el pueblo misionero por sus niños”, señaló.

Sartori también subrayó el acompañamiento permanente del Gobierno provincial a este tipo de iniciativas. “Proteger y cuidar a nuestros niños es fundamental. Es una política que impulsa permanentemente el gobernador Hugo Passalacqua, convencido de que la educación comienza desde los primeros años y es una herramienta clave para el desarrollo de la provincia”, afirmó.

Por su parte, el intendente Matías Vilchez celebró que San Javier haya sido elegida sede de la fiesta provincial y destacó el trabajo que viene realizando el municipio en materia de niñez.

“Es un orgullo enorme para San Javier recibir a tantos niños, docentes y familias de distintos puntos de la provincia. Nos acompañan el Ministerio de Educación, el Ministerio Coordinador y todo un equipo que trabaja diariamente para fortalecer las políticas destinadas a la infancia”, sostuvo.

Vilchez recordó que el municipio creó una Dirección de Niñez y viene desarrollando acciones junto a organismos nacionales e internacionales para garantizar derechos y generar entornos más seguros para niños y adolescentes.

“Trabajamos con distintas líneas vinculadas a la inclusión, la discapacidad, la prevención de las violencias y el acompañamiento de las familias. Esta fiesta también tiene que ver con eso: generar espacios donde los chicos puedan jugar, aprender y socializar en un ambiente saludable”, indicó.

Además, resaltó el valor educativo de las actividades desarrolladas durante la jornada. “Los jardines trabajan aspectos fundamentales como la creatividad, la innovación y la resolución de problemas a través del juego. Son herramientas que acompañan el crecimiento de nuestros niños y fortalecen su desarrollo integral”, agregó.

A su turno, el ministro de Educación, Ramiro Aranda, destacó la participación de las comunidades educativas y el compromiso de docentes y familias en la organización del encuentro.

“Estamos muy felices de compartir esta fiesta junto a los chicos y sus familias. Es una propuesta que va rotando por distintos municipios y que permite visibilizar el enorme trabajo que realizan los jardines de infantes de toda la provincia”, manifestó.

El funcionario valoró especialmente el esfuerzo de los equipos docentes. “Las maestras hicieron un trabajo extraordinario. Se nota el amor y el compromiso puesto en cada detalle, en las decoraciones, en los disfraces y en cada una de las actividades preparadas para los chicos”, expresó.

Aranda también destacó la presencia de supervisores, directivos y docentes de diferentes regiones educativas. “Es una verdadera fiesta provincial que permite encontrarnos como comunidad educativa y compartir experiencias que enriquecen el trabajo que se realiza en cada institución”, ponderó.

Compromiso ambiental en la Escuela N.º 701

Tras las actividades en el polideportivo, las autoridades se trasladaron a la Escuela N.º 701 «Amanda Josefa Torres», donde participaron del acto de Compromiso Ambiental de estudiantes de séptimo grado, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

La ceremonia reunió a alumnos, docentes y familias, quienes reafirmaron su compromiso con el cuidado de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad misionera.

La visita oficial incluyó también recorridas por distintas instituciones y espacios de gestión local, en una agenda que combinó actividades educativas, comunitarias y de desarrollo para el municipio de San Javier.