La Selección recuperó el liderazgo en el ranking FIFA antes del Mundial, aunque una histórica estadística alimenta supersticiones y debates.

La Selección argentina volvió al primer lugar del ranking FIFA a pocos días del inicio del Mundial. La noticia llega acompañada de un mal presagio: desde su invención, quien llegaba en el primer lugar del listado nunca fue campeón del Mundial.

El conjunto nacional recuperó la cima de la clasificación tras el empate registrado en un amistoso entre España e Irak y la derrota de Francia. Ambos seleccionados ocupaban posiciones superiores en el listado y esos resultados permitieron el ascenso argentino.

Sin embargo, el liderazgo todavía no quedó asegurado. Argentina disputará dos amistosos antes del comienzo del Mundial. El primero será frente a Honduras este sábado 6 de junio a las 21:00, mientras que el segundo tendrá lugar el martes 9 ante Islandia desde las 21:30. España y Francia también afrontarán compromisos preparatorios que podrían modificar nuevamente las posiciones.

Más allá de la relevancia deportiva, el regreso al primer puesto trajo consigo una estadística que llama la atención de los hinchas más supersticiosos. Desde que la FIFA implementó su ranking por coeficientes en 1993, ninguna selección que llegó como líder a una Copa del Mundo logró consagrarse campeona.

La tendencia comenzó en Estados Unidos 1994. Alemania ocupaba entonces el primer lugar, pero Brasil terminó levantando el trofeo. Cuatro años después, Brasil llegó como líder al Mundial de Francia, aunque el anfitrión conquistó el título pese a ubicarse en el puesto 18 del ranking.

La historia se repitió en Corea-Japón 2002, cuando Francia encabezó la clasificación y Brasil volvió a quedarse con la copa. En Alemania 2006, Brasil lideró nuevamente el listado, mientras que Italia se consagró campeona desde el 13° lugar.

La secuencia continuó en Sudáfrica 2010. Brasil apareció primero en el ranking, pero España obtuvo el título. En Brasil 2014, España llegó como líder y sufrió una eliminación temprana, mientras Alemania celebró el campeonato.

Para Rusia 2018, Alemania volvió a ocupar la cima y tampoco logró superar la fase de grupos. Francia, ubicada en el séptimo puesto, conquistó la Copa del Mundo. Finalmente, en Qatar, Brasil llegó como número uno del ranking, pero Argentina se coronó campeona desde la tercera posición.

Ahora, el seleccionado de Scaloni afrontará un nuevo desafío. Además de defender su condición de campeón vigente, intentará romper una estadística que acompaña al ranking FIFA desde hace más de 30 años.