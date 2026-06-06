La invitación es para todos los interesados para el día viernes 19 de junio de 2026, a las 09.30 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Municipalidad de Fachinal, ubicado en la intersección de RP N° 205 y RP N° 204.

La DPV tiene proyectado asfaltar la Ruta Provincial Nº 205 desde la intersección con la Ruta Nacional Nº 105 hasta la zona urbana de Fachinal. La reunión tiene como objetivo brindar precisiones y responder inquietudes de la comunidad sobre los aspectos técnicos del trabajo previsto.

A efectos de garantizar el acceso a la información, desde el viernes 5 de junio está a disposición en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Fachinal el Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental, junto con un Libro de Consultas, Sugerencias y Reclamos.

El Resumen Ejecutivo también está disponible para su consulta en la página Web de la Dirección Provincial de Vialidad, www.dpvmisiones.gob.ar y en el sitio www.iadb.org/es/proyecto/AR-L1438 correspondiente al Banco Interamericano de Desarrollo, ente financiador de la obra.

Asimismo, se encuentran habilitados otros canales de consulta como los números de WhatsApp +54 9 3743 474858 y +54 9 3751 477099 y el correo electrónico [email protected].

Link de acceso al material de consulta:

https://drive.google.com/drive/folders/1Vdl_zOgdE-NY-K6a9WG2egk_hNcWwq2-?usp=drive_link

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