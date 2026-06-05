Las tareas incluyen el despeje de líneas, el recambio de postes y la renovación de estructuras. Las mejoras buscan garantizar un suministro más seguro y estable para los usuarios.

Energía de Misiones continúa ejecutando tareas de mantenimiento preventivo en Santa Ana para fortalecer la red eléctrica y mejorar la calidad del servicio. En esta etapa, las cuadrillas del área de Redes intervinieron sobre la avenida Juana de Reca, donde realizaron trabajos de limpieza y despeje en la línea troncal de media tensión preensamblada, con el objetivo de prevenir interrupciones ante eventos climáticos y evitar el contacto de ramas con los conductores.

En paralelo, los equipos reemplazaron postes de madera por estructuras de hormigón, que aportan mayor durabilidad y robustez a la red. También ejecutaron el cambio de crucetas para fortalecer la infraestructura eléctrica, mejorar la seguridad y garantizar un servicio de mayor calidad. Las tareas se desarrollan con el objetivo de brindar confianza a los usuarios y asegurar un suministro estable.

Estos operativos integrales del distrito Santa Ana también alcanzarán a las localidades de Bonpland y Loreto, donde se replicarán las mejoras en la red eléctrica. De esta manera, Energía de Misiones extiende el alcance de las acciones preventivas y refuerza la infraestructura en distintas comunidades, consolidando un servicio más seguro y eficiente para los vecinos de la región.