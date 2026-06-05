Fue en la tarde del jueves en el polideportivo municipal, con la presencia de numerosos niños, sus maes y sus familias. Fue una jornada inolvidable llena de magia, juegos y música junto al equipo de Gurises Felices.

Estuvieron presentes los chicos de cuatro salas del Instituto Adventista, cuatro salas del Instituto Canossiano, tres salas del Programa de Educación Preescolar (PEPE), una sala de la Escuela 440, una sala de la Escuela 465, 23 salas del NENI 2056, doce salas del NENI 2105 y ocho salas del NENI 2127.

El Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera se celebró el 28 de mayo y durante el encuentro rindieron homenaje a Rosario Vera Peñaloza y poniendo en valor la enorme importancia de la educación inicial, acompañada de sonrisas y de ganas de aprender.