El programa acerca servicios integrales de salud y charlas informativas para los jóvenes en toda la provincia.

Este viernes 12 de junio, la Escuela Normal Superior N°2 de Montecarlo será sede de una nueva edición de La Vice en Tu Escuela. A partir de las 7:30 h, habrá actividades exclusivas para los alumnos. Así, el programa impulsado por la Vicegobernación de Misiones continúa con su recorrido por diferentes establecimientos educativos de la provincia.

Entre diferentes propuestas, el programa pone a disposición de los estudiantes diferentes consultas con médicos clínicos, oftalmólogos, dermatólogos y nutricionistas. Además, se realiza control de peso, talla, glucemia y tensión arterial. También, consultas personalizadas o grupales con psicólogas. Y extracciones de sangre.

Al mismo tiempo, se llevan a cabo consultas con odontólogos, flúor y extracciones. En taller de ESI, se brindan consultas de obstetricia y asesoría en lactancia y crianza. Y se dispone de atención personalizada para la prevención de adicciones.

La jornada también contará con stands didácticos de agro, formación financiera, trata de personas, y educación vial. A la vez, se despliegan charlas sobre orientación vocacional, proyecto de vida, y educación financiera.