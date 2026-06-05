

Llega el primer show de la mítica banda rosarina en el esperado After Office de, con apertura de puertas a las 20:00 Hs. y el recital programado de manera puntual para las 22:00 Hs.

Posadas se prepara para vivir una noche única con el regreso de un clásico imbatible de la música nacional, ya que Vilma Palma e Vampiros se presentará en el escenario de UMMA, (av Maipú 2260). Para garantizar que el público pueda disfrutar de la experiencia completa desde el primer momento, la producción del evento ha diagramado un esquema de horarios estrictos y una logística especial de accesos para este viernes 5 de junio.

La velada comenzará formalmente a las 20:00 Hs. con la apertura de las puertas del complejo, momento en el que el reconocido DJ Flavio Bogado tomará el control de la cabina para musicalizar la previa y recibir a los primeros asistentes mientras se acomodan en el recinto.

El momento más esperado de la noche llegará a las 22:00 Hs. de forma totalmente puntual, hora en la que el «Pájaro» Gómez y toda su banda subirán a escena para brindar su show central y hacer repasar a toda la sala los grandes éxitos que marcaron a fuego a varias generaciones. Al finalizar el concierto, la propuesta del After Office continuará bien arriba a partir de las 23:45 Hs. con los sets en vivo de Carlos Silva y Rosamel, quienes mantendrán la pista encendida hasta el horario de cierre definitivo del evento, estipulado para las 04:00 Hs. de la madrugada.

Desde la organización remarcan la importancia de asistir temprano para evitar aglomeraciones en el ingreso, recordando además que todo el control de accesos y la recepción del público en los ingresos estará a cargo del personal de portería de la sala.

Respecto a las localidades, quienes aún no cuenten con su ingreso o deban realizar los canjes correspondientes de pases digitales, podrán hacerlo de manera física directamente en la boletería de UMMA, la cual permanecerá abierta de corrido hoy viernes a partir de las 10:00 Hs. Asimismo, para aquellos que prefieran asegurar su lugar antes de trasladarse al complejo, la plataforma web oficial de www.ticketmisiones.com mantendrá activos sus canales de venta digital para adquirir las últimas entradas disponibles para esta noche de fiesta en la ciudad.