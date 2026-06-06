La Policía investiga un siniestro vial ocurrido durante la noche del viernes sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 44 de la localidad de El Soberbio, donde un camión cargado con yerba mate habría colisionado contra un automóvil y posteriormente abandonado el lugar.

El hecho se registró cerca de las 20: 00 horas y tuvo como involucrado a un Chevrolet Celta conducido por Roberto D. S., de 38 años, quien viajaba acompañado por Silvia D. O., de 28, y la hija de ambos, una bebé de tres meses de edad.

Por causas que son materia de investigación, se produjo la colisión entre el automóvil y un camión cargado con yerba mate cuyos datos aún no pudieron ser establecidos, ya que el conductor continuó su marcha sin detenerse tras el impacto.

Como consecuencia del siniestro, la menor fue trasladada al hospital local, donde fue examinada por los profesionales médicos, quienes diagnosticaron escoriaciones en la región infraorbitaria izquierda. La bebé permanece en observación, mientras que sus padres resultaron ilesos.

Efectivos de la Unidad Regional VIII trabajan en la investigación para establecer las circunstancias del hecho e identificar al vehículo involucrado.