Policías y Bomberos desplegaron un rápido operativo de rescate para poner a salvo a un hombre de 34 años que había caído en un pozo de agua en Alem. Tras ser extraído sano y salvo, fue asistido y trasladado al Hospital SAMIC para recibir atención médica.

Ocurrió cerca de las 12:00 horas de hoy, cuando una alerta sobre lo ocurrido por familiares del hombre al 911 movilizó rápidamente a los uniformados en una vivienda ubicada en el barrio Evita.

En ese contexto, los efectivos de la División Comando Radioeléctrico Oeste acudieron inmediatamente al lugar junto a personal de Bomberos de Alem. Al arribar, constataron que Aldo P., de 34 años, quien presenta problemas de esquizofrenia, había caído momentos antes en un pozo de agua ubicado dentro del predio.

Al encontrarse con la escena, los rescatistas desplegaron un operativo contrarreloj para asistir al hombre, que permanecía dentro del pozo de agua sin posibilidades de salir por sus propios medios. Luego de asegurar la zona y coordinar las tareas de extracción, policías y bomberos lograron rescatarlo sano y salvo, poniendo fin a momentos de preocupación para quienes se encontraban en el lugar.

Como resultado del operativo, el ciudadano fue trasladado en ambulancia al Hospital SAMIC de Alem, donde recibió atención médica y quedó bajo observación de los profesionales de salud.