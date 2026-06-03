La Municipalidad de Posadas acercó prestaciones de salud y administrativas a vecinos del barrio Néstor Kirchner. La iniciativa forma parte del trabajo articulado entre el municipio y la provincia para garantizar el acceso a servicios esenciales en distintos puntos de la ciudad.

Este miércoles 3 de junio se desarrolló un nuevo Operativo Integral en la Escuela NENI N.º 2091.del barrio Néstor Kirchner.

Durante la actividad, el intendente Leonardo Stelatto destacó la importancia de sostener estos espacios de cercanía con los vecinos. «Estamos en el barrio Néstor Kirchner atendiendo a una gran población de los alrededores. Tenemos una importante demanda de servicios y estos operativos permiten brindar respuestas concretas a los vecinos, evitando que deban trasladarse hacia otros lugares para acceder a una consulta o realizar un trámite», expresó.

Asimismo, remarcó que el contacto directo con la comunidad permite conocer las necesidades de cada sector y establecer prioridades para intervenir de manera oportuna. «Siempre es importante estar cerca y hablar con el vecino, conocernos y entender las problemáticas que existen en cada barrio», sostuvo.

Uno de los espacios con gran convocatoria fue el destinado a la entrega de plantines, coordinado por la Dirección de Ferias Francas. Desde el área señalaron que más de 40 familias retiraron especies hortícolas como lechuga, repollo, albahaca, tomate y cúrcuma. Además, destacaron el interés de los vecinos por incorporar estas alternativas productivas en sus hogares, especialmente aquellas de fácil cultivo y rápida cosecha.

Entre las prestaciones sanitarias se brindaron atención médica clínica y pediátrica, nutrición, colocación de DIU e implantes subdérmicos, estudios de Papanicolaou, testeos rápidos de infecciones de transmisión sexual, determinación de grupo y factor RH, consejería en salud sexual, atención en salud mental, odontología, prevención de adicciones, servicios del Centro Integral Municipal para el Autismo, atención del Instituto de Medicina Física y Rehabilitación y entrega de medicamentos a través de farmacia.

La jornada también incluyó trámites vinculados a certificados de salud, asesoramiento para la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD), Registro Provincial de las Personas, Digesto Jurídico, Tierra y Hábitat, además de formularios y gestiones relacionadas con el Boleto Estudiantil Misionero.