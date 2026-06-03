A través del programa Posadas Amiga de las Infancias, la Municipalidad promoverá actividades de lectura, juego y participación destinadas a garantizar el acceso de las nuevas generaciones a la cultura, la educación y el ejercicio de sus derechos.

En el marco de una nueva edición de la Feria del Libro 2026, que se desarrollará en el Cuarto Tramo de la Costanera del 4 al 7 de Junio, la Municipalidad de Posadas volverá a consolidar un espacio especialmente diseñado para las infancias, reafirmando su compromiso con la promoción de derechos, el acceso a la cultura y la construcción de ciudadanía desde edades tempranas.

La directora de Educación para la Ciudadanía e Inclusión, Tania Rodríguez, destacó que estas acciones se desarrollan en el marco del programa Posadas Amiga de las Infancias, una iniciativa que busca posicionar a niñas y niños como protagonistas de la ciudad, garantizando espacios de participación, encuentro y ejercicio de derechos desde edades tempranas. .

En este contexto, en la feria los visitantes se encontrarán con el Espacio Amigable de las Infancias donde se ofrecerá una programación específica orientada al público infantil, combinando actividades literarias, experiencias lúdicas, narraciones, intervenciones artísticas y propuestas de participación que permitirán a las familias disfrutar de la Feria desde una perspectiva inclusiva y accesible. Algunas propuestas son:

4 de junio:

8:00 a 8:40 hs – Taller: Leer y Crear. Temática: Frida Kahlo.

08:50 a 09:45 hs – Taller: Leer y Crear. Temática: Monstruos.

10:00 a 10:40 hs – Lentes de realidad virtual: «Un Viaje por el Espacio: Convertirte en Astronauta».

10:50 a 11:30 hs – “El mural de la Neurodiversidad».

14:00 a 14:40 hs – Taller: Lo viste, ya empezó: eso que pasa

mientras leemos.

14:50 a 15:30 hs – “Sintiendo Cuentos”, narración oral y estímulos sensoriales.

15:40 a 16:20 hs – Cuentacuentos.

5 de junio

08:50 a 09:30 hs – Actividad con lentes de realidad virtual y telescopios: «Convertirte en Astronauta».

09:40 a 10:20 hs – Cuentacuentos.

10:30 a 11:10 hs – Taller Leer y Crear. Temática: Monstruos.

11:20 a 12:00 hs – Taller Leer y Crear. Temática: Frida Kahlo.

14:00 a 14:40 hs – «Animales que cuentan». Literatura + Arte.

14:50 a 15:30 hs – Charla participativa: «Movimientos que cuentan: toma de decisiones en el ajedrez y en la vida».

15:40 a 16:20 hs – Taller de manualidades vinculadas al libro.

16:30 a 17:10 hs – «La Selva cuenta Historia».

17:20 a 18:00 hs – «Los colores de la selva nos emocionan».

18:00 hs – Proyección de la película infantil «Natacha».

6 de junio

16:00 a 17:00 hs – «Rincón de Lectura». Espacio de creatividad, imaginación y lectura.

17:10 a 17:50 hs – Taller de lectura y cuentos: «Había una vez un juego».

17:20 a 17:50 hs – Premiación de los concursos literarios «Pequeñas Voces, Grandes Historias» y «El Oficio de Escribir».

18:00 a 19:00 hs – Obra infantil de teatro y títeres: «Mejor sueltos que enjaulados».

7 de junio

16:00 a 16:40 hs – Cuentacuentos: «La Biblioteca de Papel: donde los libros de Paloma cobran vida».

16:50 a 17:30 hs – Actividad creativa: «Imagina tu propio cuento».

17:40 a 18:20 hs – Presentación del Taller Integrarte: danza tradicional y vestuario inspirado en Ramón Ayala.

19:00 hs – Obra infantil «Don Quijote», en el marco de las intervenciones culturales de cierre.

La iniciativa se articula además con el programa Cultura en Letras, desde donde se promueve el acercamiento temprano al libro y la formación del hábito lector. La propuesta parte de una premisa fundamental: el vínculo con la lectura se construye desde los primeros años de vida y constituye una herramienta clave para ampliar horizontes, estimular la imaginación, fortalecer aprendizajes y favorecer la integración social.

Desde la organización destacan que acercar libros a niñas y niños significa también democratizar el acceso a la cultura y la educación. El contacto con las historias, las ilustraciones, las texturas y los distintos lenguajes que ofrece la literatura permite desarrollar la creatividad, enriquecer los saberes y generar nuevas formas de participación dentro de la comunidad.

Un recorrido previo para acercar la lectura a cada barrio

Como antesala de la Feria del Libro, la Municipalidad de Posadas llevó adelante el ciclo «Camino a la Feria del Libro», una propuesta territorial que acercó la literatura a distintos barrios, merenderos, espacios comunitarios y puntos de encuentro de la ciudad bajo la consigna «Más libros, menos pantallas».

A través de lecturas compartidas, relatos de escritores, y actividades artísticas participativas, niñas y niños reflexionaron sobre valores, expresaron emociones y desarrollaron producciones creativas propias, fortaleciendo su vínculo con la lectura y los espacios culturales de la ciudad.

Rodríguez explicó que estas acciones forman parte de una estrategia que trasciende los días de la Feria y busca generar experiencias permanentes de acceso a los libros. «Trabajamos en distintos espacios de la ciudad donde, a partir de la lectura de un cuento o de la historia de vida de algún escritor o artista, hablamos sobre valores y los chicos pueden expresarse a través de distintas producciones artísticas», indicó.

De esta manera, la Feria del Libro se consolida como un espacio de encuentro intergeneracional que pone en el centro a las infancias, promoviendo el derecho a leer, imaginar, crear y formar parte activa de la vida cultural de la ciudad.

Link cronograma completo: https://goo.su/Lbg8k1t