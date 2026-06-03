A seis meses de la finalización de las obras, la Plaza Los Kiris continúa siendo uno de los principales espacios de encuentro del barrio. Vecinos resaltan los beneficios que generó el proyecto impulsado a través del Presupuesto Participativo.

Los vecinos de la Plaza Los Kiris continúan disfrutando de las mejoras realizadas a través del Presupuesto Participativo de Posadas. A seis meses de la finalización de las obras, el espacio se consolidó como un punto de encuentro para familias, niños y jóvenes, además de convertirse en un lugar para la práctica deportiva y la integración comunitaria.

El intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, destacó el impacto de este tipo de iniciativas y remarcó que “los proyectos del Presupuesto Participativo representan mucho más que obras. Existe trabajo en equipo, compromiso con la ciudad, es desarrollo, mejores oportunidades y calidad de vida”.

Las mejoras realizadas transformaron por completo un espacio que anteriormente tenía un uso limitado. Una vecina del barrio recordó que “toda la manzana era una cancha donde solo se podía jugar al fútbol” y explicó que, gracias al proyecto, hoy cuentan con juegos infantiles y una cancha con piso adecuado para distintas actividades.

“Es muy importante porque tener una plaza en condiciones en el barrio, para mí es muy importante porque tengo un hijo pequeño y lo puedo traer acá y puede jugar todas las tardes”, expresó. Además, valoró el mantenimiento del lugar y aseguró que le encanta que el espacio “esté en condiciones”.

Por su parte Roberto, otro vecino resaltó el impacto social que tuvo la obra para toda la comunidad. “Para nosotros es emocionante poder tener un espacio así. Es un barrio que hace mucho deporte y el desarrollo de los chicos es algo sumamente importante”, señaló.

En ese sentido, consideró que la nueva infraestructura contribuye a generar ámbitos saludables para niños y adolescentes. “Pedimos un espacio deportivo porque genera que los jóvenes vengan a estar ocupados en un espacio sano”, afirmó.

También destacó que la plaza abrió nuevas posibilidades para la vida comunitaria. Según explicó, el lugar permite organizar actividades y eventos que fortalecen los vínculos entre los habitantes del barrio. “Suma muchísimo al barrio, inclusive a la posibilidad de organizar eventos y a que se pueda integrar mucho más la cuestión social”, sostuvo.

Los testimonios reflejan el objetivo central del Presupuesto Participativo: que los propios vecinos definan las obras prioritarias para sus barrios y puedan ver, con el tiempo, cómo esos proyectos se traducen en mejoras concretas para su calidad de vida. En el caso de la Plaza Los Kiris, el resultado es un espacio que, medio año después de su inauguración, sigue siendo utilizado y valorado diariamente por la comunidad