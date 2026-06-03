José Florentín Morínigo, de 48 años, murió a causa de las graves lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido sobre la avenida Fundador, a la altura del kilómetro 2.

Un hombre identificado como José Florentín Morínigo, de 48 años, falleció en la madrugada de este miércoles tras protagonizar un choque frontal entre su motocicleta y un automóvil sobre la avenida Fundador, en el kilómetro 2 de la ciudad de Eldorado.

Según las primeras averiguaciones, el hecho se registró cerca de las 00:30, cuando un Volkswagen Suran que circulaba en sentido Este-Oeste colisionó de frente con una motocicleta Corven RX 150 que transitaba en contramano por la misma arteria.

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de extrema gravedad y fue asistido en el lugar por personal de emergencias, que lo trasladó de inmediato al Hospital Samic de Eldorado. Horas más tarde, desde el centro asistencial confirmaron su fallecimiento por un traumatismo encéfalo craneano grave.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Misiones y personal de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes y las pruebas de alcoholemia a los involucrados. La causa quedó a disposición del magistrado interviniente, aguardándose nuevas directivas judiciales.