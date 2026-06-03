Un incendio registrado este martes por la tarde sobre el tendido eléctrico aéreo público, en la intersección de la avenida Ituzaingó y la calle Gobernador Bermúdez de Posadas, fue controlado y extinguido por efectivos de la División Bomberos Zona Sur. La intervención se llevó a cabo alrededor de las 18:30 y permitió evitar la propagación del fuego, quedando posteriormente la situación a cargo de personal técnico de Energía de Misiones.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que las llamas afectaban una línea eléctrica aérea, por lo que desplegaron una línea de ataque de 45 milímetros y aplicaron material hídrico hasta lograr la extinción total del foco ígneo. En el sitio también trabajó un móvil de Energía de Misiones, cuyos operarios se hicieron cargo de la falla eléctrica.