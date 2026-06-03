Tras ser asistido por efectivos de la Comisaría Sexta y recibir atención médica especializada en el Hospital de Pediatría, el recién nacido evolucionó favorablemente y fue dado de alta junto a su familia.

Durante la madrugada de este miércoles, una mujer de 20 años llegó desesperada a la Comisaría Sexta de Posadas con su hijo de apenas siete días de vida en brazos. El bebé se encontraba inconsciente y presentaba serias dificultades respiratorias.

Ante la emergencia, los efectivos actuaron de inmediato y realizaron maniobras de primeros auxilios para desobstruir las vías respiratorias del recién nacido, quien presuntamente presentaba una acumulación de secreciones mucosas que le impedían respirar con normalidad.

Gracias a la rápida intervención policial, el bebé recuperó la respiración y logró estabilizarse, por lo que fue trasladado junto a su madre en un móvil policial al Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro para una evaluación médica más compleja.

Una vez en el centro asistencial, los profesionales de la salud realizaron los controles correspondientes y mantuvieron al pequeño bajo observación preventiva.

Finalmente, tras constatar una evolución favorable y sin complicaciones, los médicos dispusieron el alta del recién nacido, quien regresó a su hogar junto a su familia.