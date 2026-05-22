Con bonificaciones provinciales de hasta 14 puntos porcentuales sobre las tasas de interés, el Gobierno de Misiones y el Banco Nación presentaron nuevas líneas de financiamiento destinadas a sectores estratégicos de la economía provincial. El acuerdo contempla un cupo total de $97.000 millones para capital de trabajo e inversión productiva en rubros como yerba mate, té, forestoindustria, energía, maquinaria agrícola y transformación digital de PyMEs.

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este viernes, en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, la firma de convenios con el Banco Nación para la puesta en marcha de nuevas líneas de crédito con tasas bonificadas destinadas a fortalecer el entramado productivo misionero y sostener la actividad económica en distintos sectores estratégicos de la provincia.

El acuerdo prevé un cupo total de $97.000 millones y contempla financiamiento con plazos de hasta 48 meses y bonificaciones provinciales sobre la tasa de interés que alcanzan los 14 puntos porcentuales. Las líneas están orientadas a empresas del sector yerbatero, tealero, forestal, energético, de servicios industriales, innovación tecnológica y pequeñas y medianas empresas.

Durante la actividad, el mandatario provincial resaltó el impacto que tendrá la medida sobre la economía regional y sostuvo que “97 mil millones es mucha plata. Va a haber un beneficio directo, eso genera empleo, riqueza, desarrollo y progreso”. Además, remarcó que el movimiento económico alcanzará a múltiples sectores de la comunidad: “Esa plata da vuelta. El circuito económico misionero hoy se incrementa en casi 100 mil millones”.

La jornada incluyó la firma del convenio entre el gobernador y la gerente zonal del Banco Nación, Florencia Soto, además de una presentación técnica de las distintas herramientas financieras disponibles para productores y empresas de toda la provincia.

Participaron del encuentro el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán; el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; el ministro de Industria, Federico Fachinello; la gerente zonal del Banco Nación, Florencia Soto; el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Guillermo Fachinello; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Federico Panozzo; autoridades del Banco Nación, representantes de cámaras empresariales y referentes de distintos sectores productivos.

FINANCIAMIENTO PARA PRODUCCIÓN, EMPLEO E INVERSIÓN

Las nuevas líneas contemplan herramientas específicas según cada actividad económica. Entre ellas se destacan créditos para capital de trabajo del sector yerbatero y forestal; inversiones para empresas tealeras; adquisición de maquinaria agrícola; servicios industriales para PyMEs; innovación tecnológica y transformación digital; además de financiamiento para proyectos energéticos vinculados a biomasa y gas natural.

Passalacqua destacó especialmente el rol del Banco Nación como herramienta de desarrollo federal y valoró el esfuerzo conjunto entre el Estado provincial, el sistema financiero y las entidades empresariales.

“Solo nadie puede hacer nada. Todo lo que se hace en comunidad debe estar empujado por la comunidad, por los actores sociales, productivos y económicos”, expresó el gobernador. En ese sentido, volvió a insistir con un mensaje que viene reiterando en distintas actividades institucionales: “Cuando empujamos todos el carro hacia adelante, en una situación compleja como esta, estás mucho más cerca del éxito”.

El mandatario también vinculó la posibilidad de sostener este tipo de políticas con el orden financiero de la provincia. “La capacidad que tiene el Gobierno de Misiones de mantener hace muchos años equilibrio fiscal permite subsidiar tasas para que la gente tenga mayor acceso al crédito”, afirmó.

Asimismo, remarcó que las herramientas apuntan principalmente a sostener el empleo y fortalecer a las economías regionales. “Lo que más preocupa hoy es el trabajo. El trabajo nos hace íntegros y dignos”, sostuvo.

TASAS SUBSIDIADAS Y SECTORES ESTRATÉGICOS

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, explicó que las líneas cuentan con condiciones financieras favorables debido al contexto de baja de tasas y al acompañamiento de la Provincia mediante subsidios directos.

“Con plazos de hasta 48 meses y bonificaciones de hasta 14 puntos porcentuales a cargo de la Provincia, se ponen en marcha nuevas líneas para el sector productivo”, detalló el funcionario.

Safrán indicó que los créditos estarán disponibles en todas las sucursales del Banco Nación de Misiones y abarcarán tanto capital de trabajo como inversión productiva. Además, destacó que el programa incluye financiamiento para biomasa, almacenamiento energético e innovación tecnológica.

Por su parte, la gerente zonal del Banco Nación, Florencia Soto, señaló que el convenio refleja “el apoyo que tiene el Gobierno provincial hacia los distintos sectores productivos” y remarcó que la bonificación de tasas “permite una baja en el costo financiero que genera mejores condiciones de acceso al crédito”.

Desde las entidades empresariales también valoraron la articulación entre el sector público y privado. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Federico Panozzo, sostuvo que “estas herramientas son lo que necesitamos para poder desarrollarnos, aguantar y mirar hacia adelante”.

En la misma línea, el presidente de la Confederación Económica de Misiones, Guillermo Fachinello, consideró que el acuerdo representa “una herramienta muy importante para productores e industriales del interior de la provincia”.

ACOMPAÑAMIENTO A LAS ECONOMÍAS REGIONALES

Durante la rueda de prensa posterior, Passalacqua también se refirió a la situación de las economías regionales y destacó la necesidad de acompañamiento financiero para sectores productivos del interior.

“Las economías regionales, las más frágiles, necesitan cooperación. Y en este caso el Banco Nación nos ayuda muchísimo con una visión federal”, expresó.

En tanto, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, remarcó la importancia de sostener herramientas de financiamiento para la cadena yerbatera y otras actividades productivas afectadas por el contexto económico.

“El sector privado va a buscar créditos para volver a fertilizar, sostener industrias y fortalecer cooperativas que hoy atraviesan situaciones difíciles”, explicó.