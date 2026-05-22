Numerosos vecinos se acercaron a la esquina de Vivanco y calle 98 desde temprano para acceder a atención médica, trámites diversos y servicio veterinario para sus mascotas, destacando la comodidad de tener estas prestaciones a metros de sus casas.

El termómetro promediaba los 11 grados para la mañana de este viernes, pero en la intersección de la avenida Vivanco y la calle 98 la atmósfera se empezó a entibiar temprano. El vapor de los primeros mates se mezclaba entre abrigos y camperas de quienes, desafiando las bajas temperaturas, comenzaron a congregarse para lo que sería una jornada intensa de prestaciones de servicios y acompañamiento a la comunidad. Se realizó un nuevo Operativo Territorial, impulsado por la Municipalidad de Posadas en conjunto con organismos provinciales y entes gubernamentales, pensado para y por los vecinos de la ciudad.

La esquina se transformó rápidamente en un entramado de múltiples actividades. Mientras algunos esperaban pacientemente para las consultas médicas y nutricionales, otros hacían fila para completar el calendario de vacunación o retirar medicamentos en el sector de farmacia. Uno de los puntos más concurridos fue el camión del gas solidario, un alivio directo al bolsillo que muchos vecinos agradecieron especialmente ante la llegada de los primeros fríos del año. Al mismo tiempo, los trámites del Registro de las Personas avanzaban a paso firme, resolviendo en minutos gestiones que normalmente requieren viajar hasta la sede del edificio central.