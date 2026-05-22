La capital misionera participó de la presentación oficial de uno de los eventos de ciclismo amateur más importantes del mundo, reafirmando su apuesta al trabajo conjunto con Encarnación para potenciar el turismo, el deporte y el desarrollo económico regional.

La ciudad de Posadas fue sede este viernes 22 de mayo del lanzamiento oficial de L’Étape Series by Tour de France Encarnación 2026, uno de los eventos de ciclismo amateur más importantes del mundo, que se realizará el próximo 31 de mayo en la ciudad paraguaya de Encarnación bajo licencia oficial del Tour de France.

La presentación tuvo lugar en el edificio Multicultural del Cuarto Tramo de la Costanera y contó con la presencia del director general de Turismo e Inversiones de Posadas, Lionel Dahir; el director de Turismo, Jonatan Rodríguez; el director general de Deportes, Lic. Renzo Romero; además de Rodrigo Recalde Larrea, desde Rebelocity, la organizadora del evento.

Durante el lanzamiento se brindaron detalles sobre la competencia, que por primera vez llegará a Paraguay formando parte del circuito internacional L’Étape Series by Tour de France, presente en más de 20 países. La carrera prevista para el 31 de mayo, contará con tres distancias adaptadas a distintos niveles de experiencia: 141 kilómetros, 61,5 kilómetros y 30 kilómetros, permitiendo la participación tanto de ciclistas profesionales como amateurs y recreativos. Asimismo, se informó que las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del sitio oficial del evento, donde los participantes podrán acceder a toda la información relacionada con recorridos, categorías y requisitos de participación.

Desde el Municipio destacaron la importancia de acompañar este tipo de eventos internacionales, entendiendo el impacto positivo que generan en toda la región. En este sentido, remarcaron que los eventos multitudinarios vinculados al deporte producen un importante movimiento turístico y un efecto derrame que beneficia directamente a la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios tanto de Encarnación como de Posadas.

También se puso en valor la articulación estratégica entre ambas ciudades, que ya conforman una agenda de eventos deportivos para los próximos meses, consolidando una visión regional del turismo que busca potenciar el desarrollo conjunto y fortalecer el corredor turístico binacional. La cercanía, conectividad y complementariedad entre Posadas y Encarnación permiten que este tipo de eventos trasciendan una única sede y generen oportunidades compartidas para toda la zona.

“Entendemos que el crecimiento turístico de la región se construye a partir del trabajo conjunto y de una mirada integrada. Estos grandes eventos no solo posicionan internacionalmente a nuestras ciudades, sino que además generan movimiento económico, atraen visitantes y fortalecen el desarrollo regional”, señalaron desde la Dirección General de Turismo e Inversiones.

De esta manera, Posadas consolida su acompañamiento a iniciativas deportivas y turísticas de alcance internacional, fortaleciendo los vínculos regionales y promoviendo acciones conjuntas que potencien el turismo, el deporte y el desarrollo económico de toda la región.