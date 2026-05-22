Se trata de la segunda revisión del acuerdo firmado en abril de 2025.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por US$20.000 millones, por lo que destrabó el desembolso correspondiente a US$1.000 millones.

El organismo multilateral destacó el “impulso reformista” del Gobierno nacional, sumado a las mejoras en los aspectos monetario y cambiario.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, adelantó que el Directorio del FMI iba a tratar la segunda revisión. “Hoy va a directorio”, comentó en un programa de streaming.

En el comunicado oficial, el Fondo avaló la estabilidad del programa económico del Gobierno nacional en medio del shock externo por la guerra en Medio Oriente.

Si bien reconoció que no se cumplió con la meta de acumulación de reservas, indicó que “se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas“, al tiempo que “se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN (reservas internacionales netas) y reducir aún más los diferenciales soberanos“.

Vladimir Werning, Santiago Bausili, Luis Caputo, Kristalina Georgieva y José Luis Daza.

“El Directorio Ejecutivo acogió con beneplácito los avances en materia de reforma estructural y el compromiso de las autoridades de implementar un conjunto equilibrado de políticas coherentes con los objetivos del programa“, señaló el parte.

Kristalina Georgieva, titular del organismo internacional, afirmó que durante el 2025 hubo una “creciente incertidumbre política” que afectó al “crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa”.

“Desde entonces, se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo”.

Georgieva celebró el compromiso del Gobierno nacional para “seguir buscando un equilibrio fiscal general” mediante “mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para contrarrestar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso”.

En ese sentido, indicó que el programa de acumulación de divisas del Banco Central (BCRA) y la flexibilización del tipo de cambio son “esenciales” para que el país atraviese las crisis.

En otro tramo, manifestó la necesidad de que la Argentina retorne a los mercados internacionales de deuda, incluyendo la refinanciación de grandes obligaciones en divisas del sector público a corto plazo y la reducción gradual de la exposición al FMI.

La directora del organismo multilateral remarcó la obligación de que el BCRA fortalezca su transparencia y comunicación, así como medidas para contener aún más la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión monetaria y la asignación de crédito.

“Es necesario fortalecer los marcos regulatorios y de supervisión para apoyar la profundización del mercado de capitales y, a la vez, contener las vulnerabilidades financieras. Con el tiempo, el balance y el marco de gobernanza del Banco Central deben seguir mejorándose”, esbozó.

Esta revisión había sido a mediados de abril, cuando Caputo viajó a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial.

Sin embargo, su aprobación final demoró más de un mes y recién hoy llegó el visto bueno final. Julie Kozack, vocera del organismo, adelantó en su última rueda de prensa que esta semana iba a ser tratado el acuerdo en el Directorio.

De esta manera, se espera que el desembolso impacte en las reservas internacionales del BCRA.

La mirada del Directorio

Por otro lado, la nota oficial del organismo contó con una evaluación de la Junta Ejecutiva, que fue la que permitió destrabar el desembolso.

En ese apartado, remarcaron la estabilización y la creación de una economía “más orientada al mercado“, mostrando resultados en materia inflacionaria, la atracción de inversiones y el primer superávit fiscal primario en años. También sumaron los logros sobre equilibrio fiscal y la reducción de subsidios.

Javier Milei y Kristalina Georgieva.

A pesar de los elogios, y al igual que Georgieva, el Directorio enfatizó en la acumulación de reservas.

“Dadas las vulnerabilidades que aún persisten, los directores alentaron a las autoridades a implementar con decisión un paquete de políticas equilibrado que respalde la desinflación, al tiempo que fortalezca la estabilidad externa y sostenga el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”.

NA